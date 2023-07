Червеевите пръстени - билет за пътуването във времето

Ф изиците имат много общо с юристите. И едните и другите прекарват много време в търсене на вратички и несъответствия в правилата, които да могат да бъдат използвани по някакъв начин.

Валери П. Фролов и Андрей Зелников от Университета на Алберта в Канада и Павел Кртуш от Карловия университет в Прага вероятно не няма да могат да ви избавят от глоба, но затова пък държат ключовете за някои вратички в законите на физиката.

Преките пътища през пространство-времето, известни като червееви дупки, все още не са признати характеристики на космоса. През по-голямата част от миналия век обаче учените се чудели дали изкривяването на тъканта, за която се говори в теорията на относителността, намекват за възможни начини квантовите вълни – или дори цели частици – да могат да се освобождават от местоположението си.

В един по-смел вид на такова изкривяване на тъканта на Вселената би било възможно човек да прекоси светлинни години разстояния, да прескача галактики само за миг или може би да се движи във времето толкова бързо, колкото се движи из кухнята си.

Експерименти, които изследват по-екзотичната страна на същността на пространство-времето, биха могли да насочат спекулациите към мистериозната допирна точка между квантовата физика и общата теория на относителността.

Червеевите дупки всъщност са малко повече от просто форми. В ежедневието сме свикнали да се занимаваме с едномерни линии, двуизмерни рисунки и триизмерни обекти. Някои можем интуитивно да сгъваме, оформяме и да пробиваме дупки в тях.

Физиката ни позволява да разберем такива промени в ситуации, които не можем да изследваме интуитивно. На най-малките нива, до които можем да стигнем квантовите ефекти дават на разстоянието и времето известна свобода на движение.

В по-големите мащаби пространство-времето може да се свива и разширява в отношение с гравитацията по начини, които е невъзможно да се разберат без цял куп уравнения, които да ви насочват.

През десетилетията са се търсели сценарии – както възможни, така и чисто теоретични – които биха могли да позволят на квантови ефекти или дори цели частици да пътуват през формите на пространство-времето невредими.

Предложението на Фролов, Кртуш и Зелников за изкривяване на времето включва това, което е известно като пръстеновидна червеева дупка, описана за първи път през 2016 г. от теоретичния физик Гари Гибънс от университета в Кеймбридж и физика от университета в Тур Михаил Волков.

За разлика от сферичните изкривявания на пространство-времето, които приписваме на черните дупки, пръстеновидната червеева дупка, предложена от Гибънс и Волков, свързва късчета от Вселената (или дори различни вселени), които наричаме плоски.

Като се вземат предвид взаимодействията на електрическите и магнитните полета, наречени двойствени ротации и прилагането на някои изборни трансформации, пръстеновидните маси биха могли да създадат някои интересни изкривявания в иначе плоското пространство-време.

И готово! Дупка във Вселената, която ви свързва с... е, някъде не съвсем наблизо.

Фролов, Кртуш и Зелников взели тази теория и я поставили в контекста на различни сценарии. Например, какъв ефект може да има друга, неподвижна маса върху пръстена? И какво, ако пръстенът за влизане и пръстенът за излизане са в една и съща вселена?

Отговорите, до които стигнали, включвали затворената времеподобна крива. Точно както звучи, това е обект или лъч светлина, който се движи по линия, като се връща в същата точка, от която е тръгнала. Не само в пространството, но и във времето.

Преди да стегнем багажа си за едно парадоксално двупосочно пътуване до бъдещето и обратно, има много препятствия, които лесно биха могли да го осуетят.

Но кой знае? С правилния „космически адвокат“ може би ще успеем да обжалваме присъдата си за еднопосочното пътуване в бъдещето и с малко помощ от чифт пръстени.