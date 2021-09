"Проклет глупак": Учен откри говореща патица

Н идерландски учен откри стар запис на мускусна патица, която

казва фразата "проклет глупак", научена, докато живяла с хора в

австралийски зоопарк, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Интересното в случая е не самото значение на думите, а фактът, че патицата може да имитира човешка реч, подчерта Карел Тет Кате от университета в Лайден.

Вижте записа тук:

A Dutch scientist has uncovered old recordings of a musk duck mimicking the phrase, ‘You bloody fool!’ – learnt when it was raised by humans in an Australian bird park https://t.co/46wa9EZSrh 🦆💬 pic.twitter.com/Zit66xo62C