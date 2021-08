В детството си прилепите бърборят като човешки бебета

Н якои невръстни прилепи са доста приказливи и бърборят подобно на човешките бебета, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънс".

"Гагага, бабаба..."

Всички деца по света преминават през тази фаза, която сякаш ги потапя в интензивни безсмислени разговори, за да се научат да контролират гласовата си система.

Desmodus draculae - гигантският прилеп-вампир

Настоящото проучване показва, че вид прилепи, обитаващ Централна Америка, прибягва до това упражнение, възпроизвеждайки същите характеристики като човешкото бръщолевене.

"Човешките деца изглежда бърборят от една страна, за да общуват с родителите си, и от друга когато са сами, очевидно за да изучават гласовете си. Същото наблюдавахме и при нашите прилепи", пишат авторите на изследването от Природонаучния музей в Берлин, Германия.

Защо някои прилепи пият кръв?

Прилепите общуват чрез ултразвук, но също така са способни да издават звуци, които хората могат да чуят.

"За нашия слух този звук е като пронизително чуруликане. Мелодичен е",

казват изследователите, които проучват прилепите от вида Saccopteryx bilineata от 2003 г.

Особеното при представителите му е, че не се крият в тъмни пещери, а остават по дърветата, и могат лесно да бъдат наблюдавани в естествената им среда.

В периода между 2015 и 2016 г. Ахана Фернандес от изследователския екип е записала бърборенето на 20 бебета прилепи в Коста Рика и Панама, прекарвайки часове наред с тях в гората.

Тези бозайници, които подобно на хората имат ларинкс, започват да бръщолевят около три седмици след раждането.

Бърборенето им трае около 7 до 10 седмици, докато не бъдат отбити. През този период бебета прилепи посвещават около 30 процента от времето си през деня на това занимание.

Учените са изчислили, че тези "бъбриви сеанси" продължават средно седем минути, като особено словоохотливо прилепче е бърборило цели 43 минути.

Това е изключително дълго, като се има предвид, че общуването между възрастни екземпляри обикновено продължава само няколко секунди.

"Говорим за нещо специфично, което други изучени досега видове прилепи не правят. Тези са много приказливи!", казват изследователите.

Вокализациите им са преобразувани в изображения, наречени спектрограми. "Всяка сричка има много специфична форма, така че се разпознава лесно с просто око", обясняват учените.

