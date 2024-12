Микеланджело може да е изобразил рак на гърдата в Сикстинската капела

Н ово проучване разкри възможната връзка между медицинските знания на Микеланджело и изобразената в неговата най-известна творба жена. Според специалисти, жената може да страда от рак на гърдата, поставяйки в нова светлина известната фреска „Потопът“ в Сикстинската капела.

Нарисуваната жена има различия в гърдите си – едната изглежда здрава, а другата с признаци на заболяване. Екип от съдебен патолог, лекари и изкуствоведи диагностицира мистериозната жена, пет века след като Микеланджело я изобразява в едно от най-значимите произведения в историята на изкуството.

В Ренесансова Европа, точността в изобразяването на човешката форма е била от голямо значение, като освен идеализирани тела, художниците изобразявали и признаци на болести.

Разликите между двете гърди на жената в сцената с Потопа са достатъчно забележими, за да се приеме, че са умишлени. Професор Андреас Нерлих от университет Лудвиг-Максимилиан в Мюнхен се опита да диагностицира болестта, засягаща дясната гърда на жената, като част от дисциплината иконодиагностика.

Забелязани са две буци на гърдата, които биха могли да представляват уголемени възли, а изтеглената кожа на ареолата също намеква за заболяване. Някои изследователи смятат, че състоянието, което Микеланджело е изобразил, най-вероятно е рак на гърдата. Въпреки че Ренесансова Европа е била изправена пред редица заболявания като туберкулоза, карциномът на гърдата е бил много по-рядко срещан.

