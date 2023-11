"Тайната стая": От кого се е крил Микеланджело

"Тайната стая" на Микеланджело не е голяма - дължината ѝ е десет метра, ширината - три, а височината - 2,5 метра. До нея може да се стигне от капелата на Медичите във флорентинската църква "Сан Лоренцо", която е част от музея "Барджело", пише Deutsche Welle .

В тази стая по стените са запазени десетки ескизи на великия художник, нарисувани с въглен. Те били открити напълно случайно през 1975-а година под два слоя мазилка - в рамките на търсенето на алтернативен вход за музея. "Едно време това помещение се е използвало като склад за въглища", казва директорката на музея "Барджело" Паола Д'Агостино.

