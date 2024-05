Изявление на Хари, защитаващо Меган, бе изтрито от уебсайта на кралското семейство

И зявление на принц Хари, критикуващо британската преса за отношението ѝ към Меган Маркъл, беше премахнато от официалния уебсайт на кралското семейство.

Опровержението, което Хари веднъж твърдеше, че е разгневило отчуждения му баща и брат, беше издадено през ноември 2016 г. , дни след като връзката на херцога на Съсекс с Маркъл стана публична.

Повече от седем години посланието остана на сайта royal.uk, където монархията споделя прес и официални съобщения.

Изявлението беше и първият път, когато Хари публично потвърди връзката си с Маркъл.

„През изминалата седмица беше пресечена граница“, се казваше в изявлението. „Меган Маркъл е била обект на вълна от малтретиране и тормоз. Някои от това бяха много публични – петното на първа страница на национален вестник; расовите нюанси на коментарите; и откровения сексизъм и расизъм на троловете в социалните медии и коментарите на статии в мрежата.“

В съобщението се обясняваше, че Хари е „притеснен“ за безопасността на Маркъл и „е дълбоко разочарован, че не е успял да я защити“.

Публикуването на изявлението беше смел ход за Хари.

Дотогава кралското семейство се придържаше към поговорката „Никога не се оплаквай, никога не обяснявай“, що се отнася до медиите.

39-годишният Хари пише в мемоарите си от 2023 г. „Spare“, че този ход е вбесил баща му, крал Чарлз, и брат му, принц Уилям, защото подчертава недостатъците им в защитата на съответните им съпрузи, кралица Камила и Кейт Мидълтън.

„Изявлението ми предизвика изцяло нова атака – от семейството ми“, спомня си той в книгата. „Татко и Уили бяха бесни. Изказването ми ги накара да изглеждат зле, казаха и двамата. — Защо, по дяволите? Защото те никога не биха направили изявление за своите приятелки или съпруги, когато са тормозени."

