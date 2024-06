Ще се появи ли Кейт на Trooping the Color? Нови спекулации около състоянието ѝ

П редстоящото решение на принцеса Кейт дали да излезе на балкона на Бъкингамския дворец в Лондон, докато продължава лечението си от рак, предизвика сериозен дебат в британските медии.

Дворецът Кенсингтън призова медиите да избягват спекулациите през март, когато принцесата на Уелс обяви, че е диагностицирана с рак и се подлага на превантивна химиотерапия. И британската преса показа предимно сдържаност, но въпросите кога отново можем да видим Кейт започнаха да се увеличават. The Daily Beast наскоро предположи, че тя може изобщо да не се появи тази година.

Сега Vanity Fair съобщава, че Кейт напредва по-добре, а британският вестник Daily Mirror казва, че тя обмисля възможността да се появи на балкона на Бъкингамския дворец за Trooping the Color на 15 юни.

Ако тя излезе пред тълпите от хиляди кралски наблюдатели, това ще представлява рязък завой на настоящата дворцова политика и ще бъде първата ѝ публична поява след Коледа.

Това обаче също така би сложило край на всички останали конспиративни теории от типа, който избухна в социалните медийни платформи, особено X, в края на февруари и март.

Кейт беше изключена от публични ангажименти, след като претърпя коремна операция на 16 януари и по-късно беше диагностицирана с рак, като започна лечението си към края на февруари.

Първоначално обаче дворецът запази диагнозата ѝ в тайна, докато дивите спекулации за отсъствието ѝ от обществения живот нарастваха.

Теориите ставаха все по-екстремни и на места гротескни, карайки Кейт да разкрие лечението си от рак по време на видео съобщение на 22 март.

Дворецът се надява да избегне връщането към ерата на спекулациите, така че появата на балкона на Trooping може да разбие всички теории.

Вече се очаква крал Чарлз да гледа военния парад от балкона, вместо да участва на кон, както е обичайно, поради собственото си лечение на рак, което продължава.

И ако Кейт не отиде, тя и Уилям ще трябва да решат дали децата им, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи ще отидат и ако го направят, кой ще ги придружи.

Уилям ще участва в Trooping и следователно няма да може да се присъедини към тях в процесията с каретата, ако го направят.

Един вариант, ако Кейт не присъства, е те да излязат на балкона само когато Уилям го направи, след като ролята му в парада приключи.

Като алтернатива те могат да се присъединят към кралица Камила или друг член на семейството. Появата на Кейт с трите ѝ деца на публично място пред хиляди хора и медии обаче би сложила с един замах всички проблеми от февруари и март.

