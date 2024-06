Преди да срещне Уилям: Любовните истории на Кейт Мидълтън

П реди бракът ѝ с принц Уилям да я катапултира в кралска слава, Кейт Мидълтън имаше няколко забележителни връзки. Интересното е, че тя се среща с трима момчета, преди да пресече пътищата си с бъдещия крал в университета "Сейнт Андрюс". Един от тях дори приличал на по-младатаа версия на принц Уилям. Било ли е съдба или са лични предпочитания?

Така или иначе, любовната им история започва още в дните им в университета "Сейнт Андрюс", където двойката започва като добри приятели, които обичат да излизат и да се забавляват заедно. Мидълтън дори признава, че е почервеняла при първата си среща с принц Уилям. Класика!

Докато прекарвали повече време заедно, те се сближили, споделяли общежития, готвели заедно и всъщност била неразделни. Не всичко обаче вървяло гладко между тях. Те имали своите възходи и падения, като моментът, в който поставили пауза във връзката си заради цялата медийна лудост около тях.

Приятелството им се превърна в романтика и преди да се усетят, принц Уилям предложил брак на Кейт насред Кения с пръстен, който някога е принадлежал на майка му, принцеса Даяна. Това е предложението, за което мечтае всяко момиче.

Но преди да стане принцеса, Мидълтън е имала три по-сериозни връзки.

Първото ѝ популярно гадже бил Вилем Маркс, когото срещнала в колежа "Марлборо" през 2000 г. Въпреки че връзката им е кратка, тя била забавна и свежа. Сега Маркс е журналист и е щастливо женен за Йохана Бота, телевизионна личност.

След това е Хари Блейклок, когото Кейт срещна по време на последната си година в колежа. Тази връзка не била толкова наивна и щастлива, била изпълнена с много възходи и падения, особено по време на престоя им заедно във Флоренция през 2001 г. В крайна сметка между тях не се случило нищо съществено, тъй като те се отдалечават един от друг.

