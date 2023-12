Принц Хари трябва да плати почти 50 000 британски лири на издателя на "Дейли мейл"

Б ритански съдия постанови принц Хари да плати почти 50 000 лири за съдебни разноски на издателя на в. "Дейли мейл" след неуспешното му съдебно оспорване в дело за клевета, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Prince Harry to pay legal costs to Mail on Sunday https://t.co/ElhPaSH67y