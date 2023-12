Принц Хари оспорва решението за лишаване от охрана

П ринц Хари оспорва в съда решението на британското правителство да го лиши от охраната му, след като се отказа от статута си на работещ член на кралското семейство и се премести в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Херцогът на Съсекс каза, че иска да има защита, когато посещава дома си, и добави, че причината отчасти е в агресивната преса, застрашаваща неговата безопасност и тази на семейството му.

Тридневното изслушване, насрочено в лондонския Висш съд, е поредното от делата на Хари, който се изправя срещу правителството на Великобритания и британските таблоидни медии.

Prince Harry challenges UK government's decision to strip him of security detail when he moved to US https://t.co/Msa484bGtd — The Associated Press (@AP) December 5, 2023

По-рано тази година той не успя да убеди друг съдия, че трябва да може да плаща частно на лондонската полиция, за да го охранява, когато идва в града. Съдията отхвърли това предложение, след като правителствен адвокат каза, че полицаите не трябва да бъдат използвани като "частни бодигардове за богатите".

Хари, по-малкият син на крал Чарлз Трети, каза, че не се чувства в безопасност да доведе съпругата си, бившата актриса Меган Маркъл, и двете им малки деца във Великобритания, и се притеснява за собствената си сигурност, след като беше преследван от папараци след благотворително събитие в Лондон.

Неприязънта на Хари към пресата датира от смъртта на майка му принцеса Даяна, която загина в автомобилна катастрофа, докато шофьорът ѝ се опитваше да избяга от напористи фотографи в Париж. В решението си да напусне Великобритания Хари, чиято съпруга е от смесена раса, се позова на расистките според него нагласи и непоносимата натрапчивост на британските медии.

39-годишният принц оспорва решението на Изпълнителния комитет за защита на кралските особи и публичните личности да му осигури охрана за всеки отделен случай, след като през 2020 г. се премести в Канада, а след това в Калифорния, където понастоящем живее със семейството си.

A lawyer for Prince Harry on Tuesday challenged the British government’s decision to strip him of his security detail after he gave up his status as a working member of the royal family and moved to the U.S. https://t.co/t060KJyn3Z — ABC News (@ABC) December 5, 2023

Принц Хари каза, че комитетът несправедливо е отхвърлил молбата му за охрана, без да го изслуша лично и без да разкрие състава си, за който по-късно е научил, че включва служители на кралското семейство. По думите му Едуард Йънг, помощник-личен секретар на покойната кралица Елизабет Втора, не е трябвало да бъде в комисията заради "значителното напрежение" между двамата мъже.

Министерството на вътрешните работи каза, че всяко напрежение между Хари и персонала на кралското семейство е без значение и че комисията е имала право на своето решение, тъй като той се е отказал от ролята си на работещ член на кралската фамилия.

Делото е едно от петте на Хари, които се разглеждат от Висшия съд в Лондон.

Другите четири иска са свързани с най-известните британски таблоиди, включително дело за оклеветяване срещу издателя на "Дейли мейл". Решението по това дело се очаква в петък.

В други три иска се твърди, че журналистите от "Дейли мейл", "Мирър" и "Сън", са използвали незаконни средства, като измама, хакване на телефони или наемане на частни детективи, за да изровят злепоставяща информация за него.

Принц Хари не присъства на започналото днес изслушване в лондонския Висш съд. Адвокатката му каза, че той е подложен на "незаконно и несправедливо отношение" от страна на британското правителство заради решението да му бъде отнета полицейската защита, когато е във Великобритания.

Хари, заедно с други високопоставени кралски особи, е получавал пълна защита, осигурена от държавата, преди да реши да се оттегли от кралските си задължения и да се премести в Калифорния със съпругата си Меган през 2020 г.

Министерството на вътрешните работи обаче реши през февруари същата година, че Хари автоматично ще престане да получава лична полицейска охрана, докато е във Великобритания, дори и да покрива разходите сам.

Prince Harry's lawyer says the right to security and safety 'couldn't be more important to any of us' in court challenge against Home Office decision to strip him of armed police guards when he visits Britain https://t.co/V8sHF8biJZ pic.twitter.com/lspa1NF9ve — Daily Mail Online (@MailOnline) December 5, 2023

Миналата година по-малкият син на крал Чарлз Трети получи разрешение да оспори това решение.

През май Върховният съд се произнесе срещу Хари, след като той оспори отказа на правителството да му позволи да плаща за собствената си полицейска защита.

Адвокатката му Шахид Фатима, по думите на която настоящото дело е свързано с важното човешко право на сигурност и безопасност, каза, че Изпълнителният комитет за защита на кралски особи и публични личности не е спазил собствената си политика и не се е отнесъл към Хари така, както към други известни особи.

Позицията на Хари е била - и продължава да бъде, че трябва да му бъде предоставена сигурност от държавата с оглед на рисковете, пред които е изправен", каза Шахид Фатима.

Адвокатът на правителството Джеймс Ейди на свой ред отбеляза, че Хари е бил третиран по "индивидуален" начин и че "понякога" ще бъде в групата на лицата, които получават защита.

Съдия Питър Лейн е постановил, че по-голямата част от изслушванията в продължение на два дни и половина ще бъдат при закрити врата, за да се предотврати нарушаването на мерките за сигурност.

Адвокатите на полицията и правителството успешно твърдяха, че би било неправилно да се позволи на петия по ред наследник на британския престол да плаща за охрана. Според тях това би означавало, че богати лица могат да "купуват" специално обучени служители, които да действат като частни телохранители.