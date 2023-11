Принц Хари ще честити по телефона рождения ден на крал Чарлз III

К рал Чарлз празнува 75-ия си рожден ден със запазване на обичайния подход и стартиране на проект за подпомагане на хора, изправени пред продоволствена бедност.

Но се знае, че той ще получи поздрав за рождения си ден чрез трансатлантическо телефонно обаждане от по-малкия си син, принц Хари, съобщи Би Би Си.

В плановете на краля за рождения му ден е включено и организирането на прием за медицинските сестри и акушерките от NHS.

Денят ще бъде отбелязан с тържествени оръжейни салюти, включително в лондонския Тауър.

В ангажиментите за рождения ден на краля се набляга по-скоро на обществената служба, отколкото на бляскави партита, въпреки че се очаква да има частна вечеря за близки роднини и приятели.

Принц Хари, херцогът на Съсекс, няма да присъства, но добре осведомени източници твърдят, че живеещият в САЩ херцог ще се обади по телефона на баща си за рождения ден.

Принц Хари не е получил покана за рождения ден на баща си

Плановете за телефонно съобщение може да се разглеждат като маслинова клонка, след като се твърди, че не е имало контакт с принц Хари относно плановете за рождения ден.

Централно място в публичната част на рождения ден на краля ще заеме официалният старт на проекта "Храна за коронацията".

Той има за цел да се справи с двойния проблем - нарастващия брой хора, които не могат да си позволят храна, докато милиони тонове излишна храна се изхвърлят.

В статия в списание Big Issue кралят подчертава значението на кампанията и казва: "Нуждата от храна е също толкова реален и спешен проблем, колкото и разхищението на храна."

Монархът заяви пред списанието, че "натискът на разходите за живот" е довел до това, че "твърде много семейства и отделни хора пропускат да се хранят с питателна храна".

С триетажна торта и парти: Крал Чарлз III отбеляза ден по-рано 75-ия си рожден ден

Проектът има за цел да създаде разпределителни центрове, които да свържат излишната храна с 14 милиона души, които според него са изправени пред продоволствена несигурност.

На 14 ноември на цифровите рекламни пана на площад "Пикадили Съркъс" в Лондон ще бъде показана анимация, популяризираща проекта "Храна за коронацията".

Когато тогавашният принц Чарлз е роден на 14 ноември 1948 г., в следвоенна Великобритания все още има дажби за храна.

За да се отбележи раждането на първото дете на тогавашната принцеса Елизабет, е имало схема за предоставяне на хранителен пакет на всяко семейство, което е родило дете на същия ден.

Според данни на Националния архив в тази епоха на строги икономии са раздадени над 2600 пакета с подаръци, сред които са сапун, масло, яйца, мед, мармалад, бекон и говеждо месо.

Крал Чарлз отпразнува 75-ия си рожден ден с други хора на същата възраст, които бяха поканени на парти в къщата му в Хайгроув в Глостършир на 13 ноември.

Ahead of his 75th birthday on Tuesday, charities connected to King Charles wish him a happy birthday at a gathering in Highgrove - his Gloucestershire Eatate.

“We’ll have to give you doggy bags” Charles says after cutting his 3-tiered cake 🎂 pic.twitter.com/z5Ie2EgsDQ