Принц Хари загуби обжалването на решението да не може да плаща за полицейска охрана

П ринц Хари загуби обжалването на правителственото решение да не може да плаща сам за охрана от полицията във Великобритания, съобщи Ройтерс.

По-младият син на крал Чарлз Трети беше лишен от полицейска охрана, която се полага на членовете на кралското семейство, след като той и съпругата му Меган се оттеглиха от официалните си задължения през 2020 г. и се преместиха в САЩ.

Висшият съд в Лондон, който през миналата година се съгласи да разгледа решението за снемане на охраната, постанови, че няма юридически основания принцът да плаща на полицейските служители за охрана.

Решението за снемане на охрана, плащана с обществени средстваq беше взето от изпълнителния комитет за охрана на членовете на кралското семейство и публичните личности, който дава одобрение за охрана на лица като министър-председателя.

Съдия Мартин Чембърлейн каза, че според правилата на комитета за охрана допускането на плащане е против обществения интерес. Според представители на лондонската полиция и на правителството не би трябвало богати хора да наемат полицейски служители като лични охранители и да поставят живота им под риск риск, съобщи Би Би Си.

Решението идва по-малко от седмица, след като принцът, съпругата му Меган и майка ѝ бяха застрашени от пътен инцидент заради преследване от фотографи в Ню Йорк.