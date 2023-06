Принц Хари и съдебните му битки с пресата

П ринц Хари винаги е имал проблемни отношения с медиите, смятайки, че именно пресата е отговорна за смъртта на майка му принцеса Даяна, която загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., докато бяга от папараци, предава БГНЕС.

През 2020 г. Хари и съпругата му Меган се оттеглиха от кралските задължения и се преместиха в Калифорния, като отчасти обвиниха нездравото внимание на медиите за тази стъпка.

Prince Harry is going where other British royals haven’t for over a century: to a courtroom witness stand.



The Duke of Sussex is set to testify this week in the first of his five pending legal cases largely centered on battles with British tabloids. https://t.co/9oZ2k19GXC — The Associated Press (@AP) June 4, 2023

Принцът обеща да превърне реформирането на британските медии в мисия на живота си и поведе няколко битки с британските таблоиди заради въпроси, свързани с неприкосновеността на личния му живот.

АФП направи обобщение на текущите му съдебни дела:

- Mirror Group Newspapers -

Хари е сред редица известни личности, които търсят обезщетение от Mirror Group Newspapers (MGN) за незаконно събиране на информация, включително за телефонни хакерски атаки, публикувани в нейните издания.

Неговият случай е един от четирите представителни случая, избрани за съдебен процес, който ще помогне на съда да определи размера на обезщетението, ако искът на Хари и Меган бъде уважен.

MGN, която издава The Mirror, The Sunday Mirror и The Sunday People, в началото на процеса призна "някои доказателства" за незаконно събиране на информация, включително за материал за Хари.

Но тя отхвърли всички обвинения за прихващане на гласова поща и заяви, че някои от исковете са предявени твърде късно.

- Associated Newspapers -

Няколко ищци, сред които Хари и попзвездата Елтън Джон, завеждат съдебни дела срещу издателя на таблоидите Daily Mail и The Mail on Sunday заради предполагаеми нарушения на неприкосновеността на личния живот.

Те обвиняват Associated Newspapers (ANL) в използването на методи като наемане на частни детективи, подслушване на телефонни разговори и представянето на лица за получаване на медицинска информация за статии.

Go get them Harry…. 💪🏻

Prince Harry arrives at high court for privacy case against Daily Mail owner | UK news | The Guardian https://t.co/sFZLFA4743 — J E G 😎🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺🇬🇷 (@ezandprincesmum) March 27, 2023

Адвокатите на ищците заявиха, че предполагаемите незаконни действия са извършени в периода от 1993 г. до 2011 г., но някои от тях са осъществени чак през 2018 г.

ANL отхвърли обвиненията, като заяви, че делото не трябва да се разглежда в съда. Решението се очаква на по-късна дата.

- Иск за клевета на ANL -

В друго дело срещу издателя на Daily Mail Хари предявява иск за клевета във връзка със статия за отделната му съдебна битка с британското правителство относно мерките за сигурност, докато е в Обединеното кралство.

Статията, публикувана от вестник The Mail on Sunday през февруари 2022 г., предполага, че Хари се е опитал да запази в тайна правното предизвикателство.

Prince Harry to testify in his lawsuit against the British tabloids for invading his privacy and publishing racist attacks against his wife, Meghan Marklehttps://t.co/1xaPTyKgA5 — Insider International (@InsiderIntl) June 4, 2023

ANL твърди, че статията не е причинила "сериозни" вреди на репутацията на ищеца и е изразила "честно мнение".

Правният екип на Хари поиска от съда да отхвърли защитата на ANL или да постанови решение в негова полза, без да се стига до съдебен процес.

- News Group Newspapers -

Хари съди News Group Newspapers (NGN), част от глобалната медийна империя на Рупърт Мърдок, за незаконно събиране на информация.

Издателят на таблоидите The Sun и на вече несъществуващия News of the World иска от съда да отхвърли исковете без съдебен процес, като твърди, че те са предявени твърде късно.

Diana, Meghan and the tabloid press: Harry finally gets his day in court https://t.co/KJCkJybhB5 — Guardian Australia (@GuardianAus) June 4, 2023

Но в документите, представени в съда, Хари твърди, че забавянето на завеждането на иска срещу NGN произтича от "тайно споразумение" между кралското семейство като институция и издателя.

NGN отрича съществуването на такова споразумение. Подобен иск срещу NGN беше предявен от британския актьор Хю Грант и неотдавна Върховният съд постанови делото да се гледа в съда.