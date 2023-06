Принц Хари дава показания по делото за хакване на телефона му

П ринц Хари застава на свидетелската скамейка във вторник, когато дългогодишната му битка срещу британските таблоиди ще достигне най-драматичната си фаза досега. Членът на кралското семейство се готви да се изправи пред кръстосан разпит в съда като част от делото си срещу голям издател на вестници.

Появата на кралската особа на свидетелската скамейка е изключително рядко събитие. Но Хари отдавна се противопоставя на тактиката на таблоидните медии да отразяват живота му и сега той има възможност да изложи аргументите си под клетва по време на кръстосан разпит от адвокатите на MGN.

Вероятно това ще бъде напрегнат и определящ момент за херцога, който проправя пътя си по-далеч от останалата част от кралското семейство.

Ето какво трябва да знаете за процеса.

За какво става въпрос?

Херцогът на Съсекс и трима други ищци, представляващи десетки знаменитости, съдят MGN, обвинявайки ги, че получават лична информация чрез хакване на телефони и чрез други незаконни средства, включително частни детективи, в периода 1991-2011 г.

Делото започна на 10 май и се очаква да продължи седем седмици.

MGN оспорват повечето обвинения, като твърдят в съдебните си документи, че някои искове са били предявени твърде късно и че и в четирите случая няма достатъчно доказателства за хакване на телефон.

В съдебни документи, публикувани миналия месец, издателят се извини за един случай на незаконно събиране на информация преди близо 20 години. Този инцидент включва частен детектив, на когото през 2004 г. са платени £75 ($95) от Sunday People, таблоид, собственост на същата група, за да събере информация за херцога на Съсекс, докато е в нощен клуб в Лондон.

Daily Mirror apologises to Prince Harry at start of phone-hacking trial https://t.co/hWInQRoPL5

Адвокатът на Хари Дейвид Шерборн каза, че искът му срещу MGN, който обхваща инциденти от 1995 г. до 2011 г., е „значителен не само по отношение на времевия период, но и в обхвата на дейността, която обхваща“.

Хари е бил обект на най-„натрапчивите методи за получаване на лична информация“, каза Шерборн, като твърди, че „никой не трябва да бъде подлаган на това“. „Незаконните методи“ са били „обичайни и широко разпространени“ сред журналистите, добави Шерборн.

Таблоид се извини на принц Хари в началото на съдебния процес за хакване на телефони

Какво се случи в понеделник?

Огромна тълпа от медии се събра пред вратите на Върховния съд в понеделник сутринта, надявайки се да зърнат херцога - за когото по-късно стана ясно, че няма да присъства до вторник.

Headache for legal team as Harry skips first day of phone-hacking trial https://t.co/YsmfmatzxS