Принц Хари отдаде почит на кралица Елизабет в замъка Уиндзор

Х ерцогът на Съсекс пътува от Калифорния до Обединеното кралство тази седмица, за да се появи на благотворително събитие. Пътуването на принц Хари включваше и посещение на мястото на погребението на баба му кралица Елизабет на първата годишнина от смъртта ѝ.

38-годишният херцог на Съсекс пътува до параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор (където се ожени за Меган Маркъл през май 2018 г.) в петък, за да направи частното посещение, съобщи The Telegraph.

Кралски източник потвърди, че някои членове на кралското семейство са посетили параклиса по повод годишнината.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



Кралица Елизабет почина в замъка Балморал в Шотландия на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст. Тя беше погребана в Мемориалния параклис на крал Джордж VI в рамките на територията на замъка Уиндзор на 19 септември след държавното ѝ погребение и церемонията по погребението.

Там е погребан и съпругът на покойния монарх, принц Филип, който умира на 99-годишна възраст през април 2021 г. Родителите ѝ - крал Джордж VI, който умира през 1952 г., и кралица Елизабет, кралицата майка, която умира през 2002 г., както и сестра ѝ принцеса Маргарет, която също умира през 2002 г., също са погребани в Мемориалния параклис на крал Джордж VI.

Принц Хари пътува от Калифорния - където живее с Меган и двете им деца, принц Арчи и принцеса Лилибет - до Обединеното кралство тази седмица. В четвъртък той се появи на годишните награди WellChild, подкрепяйки благотворителната организация за тежко болни деца, на която е патрон от 15 години.

Миналата година принц Хари и Меган трябваше да присъстват на наградите WellChild в Лондон на 8 септември, когато лекарите обявиха, че са "загрижени" за здравето на кралица Елизабет. Двойката отмени появата си, за да може Хари да пътува до Шотландия.

По време на събитието в четвъртък принц Хари излезе на сцената, за да връчи наградата за вдъхновяващо дете (на възраст от 4 до 6 години) на Вайълет Сиймур и произнесе реч, в която говори за своята баба.

"Както знаете, миналата година не можах да присъствам на наградите, тъй като баба ми почина", каза той. "Както вероятно също така знаете, тя щеше да е първият човек, който щеше да настоява все пак да дойда да бъда с всички вас, вместо да отида при нея. И точно затова знам, че точно една година по-късно тя гледа отгоре към всички нас тази вечер, щастлива, че сме заедно и продължаваме да осветяваме такава невероятна общност."

Не се очаква принц Хари да пресече пътя си с баща си, крал Чарлз, или брат си, принц Уилям, по време на посещението си в Англия.

Крал Чарлз отбелязва годишнината от смъртта на майка си и собственото си възкачване на престола в Балморал. Кралят и кралица Камила бяха заснети да пътуват за службата в църквата "Крати Кърк" по случай годишнината.

Междувременно принц Уилям и Кейт Мидълтън посетиха Уелс в петък. Принцът и принцесата на Уелс, и двамата на 41 години, ще вземат участие в кратка частна служба в древната катедрала "Сейнт Дейвидс", която ще включва възпоменание за живота на кралица Елизабет, съвпадащо с годишнината от смъртта ѝ.

След това принц Хари ще замине за Германия, където този уикенд ще започне шестата част от игрите "Инвиктус". Очаква се 42-годишната Меган да се присъедини към съпруга си на събитието в началото на следващата седмица.