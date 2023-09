Година след смъртта ѝ: От какво почина кралица Елизабет II и кой бе до нея

Т очно на този ден преди една година почина кралицата, което накара шокираната нация в Обединеното кралство да обяви траур за най-дълго управлявалия монарх. На 8 септември 2022 г. бившият монарх, който беше в своята юбилейна платинена година, почина мирно в любимия си дом Балморал в Шотландските планини на 96-годишна възраст. След смъртта ѝ на трона се възкачи най-големият ѝ син Чарлз, с което се сложи край на втората елизабетинска епоха.

Смъртта ѝ настъпи само два дни, след като тя изпълни последния си дълг, като се сбогува с Борис Джонсън и назначи Лиз Тръс за нов министър-председател на така наречената церемония "целуване на ръка". След кончината ѝ беше публикуван официалният смъртен акт на покойната кралица, в който беше посочено какво е причинило кончината ѝ и в колко часа е починала. А документът, публикуван от Националния архив на Шотландия, показва, че единствената причина за смъртта е старостта, без други фактори, които да са допринесли за нея.

🇬🇧

After the death of #UK’s Queen Elizabeth II was publicly announced, members of the public laid flowers and left messages in tribute to the late Monarch after following the news all day. The Queen also received tributes from all over the world from what she was widely known and… pic.twitter.com/nOuJKYQ1S0 — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) September 8, 2023

В документа, подписан и от дъщеря ѝ принцеса Анна, е посочено името ѝ Елизабет Александра Мери, а до професията ѝ е написано и името ѝ: "Нейно Величество кралицата". В него е отбелязано, че часът на смъртта ѝ в замъка Балморал в Шотландските планини е 15,10 ч.

Без официални церемонии: Британците си спомнят за кралица Елизабет II, починала преди една година

Потвърждението на часа показва, че няколко членове на кралското семейство не са пристигнали навреме в замъка, за да кажат последно сбогом на любимата си майка и баба. На този ден преди една година Ан вече беше в Балморал заедно с майка си, като Чарлз и съпругата му, сега кралица Камила, пристигнаха в 10,30 ч.

Бъкингамският дворец излезе с изявление в 12,30 ч., в което се казва, че лекарите са загрижени за здравето ѝ и препоръчват тя да остане под лекарско наблюдение. Другите кралски особи, принц Уилям, принц Андрю и сегашните херцог и херцогиня на Единбург, Едуард и Софи, потеглиха за Шотландия със самолет и кацнаха на летище Абърдийн в 15,50 ч.

King Charles III releases powerful portrait of Queen Elizabeth II to mark the anniversary of her death https://t.co/WYWZeXkIM8 pic.twitter.com/McIUqWSyF3 — Tatler (@Tatlermagazine) September 7, 2023

Това означава, че те са пристигнали в Балморал, след като покойната кралица е поела последния си дъх. Принц Хари също потегли към Балморал с полет от летище Лутън, който излетя в 17,35 ч. Смъртта на монарха беше официално обявена в 18,30 ч., а самолетът на херцога на Съсекс кацна в Абърдийн в 18,46 ч. Бъкингамският дворец излезе с изявление, в което се казва: "Кралицата почина мирно в Балморал този следобед."

По-късно беше потвърдено, че смъртта на кралицата е регистрирана в Абърдийншър на 16 септември 2022 г. Ако кралицата беше починала в Англия, нямаше да е необходимо да се публикува официална причина за смъртта, тъй като Законът за регистрацията от 1836 г. не се прилага за монарсите.

Въпреки това, тъй като тя е починала в Шотландия, всички смъртни случаи трябва да бъдат регистрирани в рамките на седем дни съгласно Закона за регистрация на ражданията, смъртните случаи и браковете (Шотландия) от 1965 г., включително чрез представяне на смъртен акт на регистратора.

The King has issued a message to mark the first anniversary of Queen Elizabeth II's death and his accession.



HM has also selected a previously unseen @RCT photograph of his late mother, taken by Cecil Beaton at Buckingham Palace on 16th October 1968, to mark the anniversary. pic.twitter.com/5pf3juBrJn — Majesty Magazine & Joe Little (@MajestyMagazine) September 7, 2023

Само няколко месеца след смъртта ѝ в биографията на покойната кралица се твърди, че през последните месеци от живота си тя "се е борила с рака". Гилес Брандрет, приятел на принц Филип, изказва твърденията за Нейно Величество в книгата, наречена "Елизабет": Елизабет: "Интимен портрет".

Брандрет пише: "Бях чувал, че кралицата е имала форма на миелом - рак на костния мозък - което би обяснило нейната умора, загуба на тегло и онези "проблеми с придвижването", за които често ни разказваха през последната година от живота ѝ.

Today, on the solemn anniversary of the passing of Her Late Majesty Queen Elizabeth II, our thoughts are with His Majesty King Charles III and the whole Royal Family.



With the perspective of a year, the scale of Her Late Majesty's service only seems greater. Her devotion to the… pic.twitter.com/2WSLLihq13 — Rishi Sunak (@RishiSunak) September 8, 2023

"Най-честият симптом на миелома е болка в костите, особено в таза и долната част на гърба, а множественият миелом е заболяване, което често засяга възрастните хора. Понастоящем не е известен лек, но лечението - включващо лекарства, които помагат за регулиране на имунната система, и лекарства, които помагат за предотвратяване на отслабването на костите - може да намали тежестта на симптомите му и да удължи преживяемостта на пациента с месеци или с две до три години."