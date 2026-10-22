Конституционните съдилища на България и Монголия подписаха меморандум за сътрудничество

Монголска делегация, водена от председателя на Конституционния съд Жуужаагийн Ерденебулган, пристигна в България за честването на 35-годишнината на българския Конституционен съд.

Ерденебулган и българският му колега Павлина Павлова обсъдиха развитието на двустранните институционални отношения и подписаха меморандум за взаимно разбирателство.

Споразумението цели да разшири сътрудничеството между двете институции и обмена на опит в областта на конституционното право и правосъдието.

Монголска делегация начело с председателя на Конституционния съд Жуужаагийн Ерденебулган пристигна в България по покана на Конституционния съд на страната, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

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Ерденебулган благодари на българския си колега Павлина Павлова за поканата на монголската делегация да участват на събитията по случай 35-годишнината на Конституционния съд на България и разказа подробно за дейността на оглавяваната от него институция.

Той подчерта особеното значение на подписания с Павлова Меморандум за взаимно разбиране между Конституционните съдилища на Монголия и България, като отбеляза, че документът ще помогне за засилването на приятелските отношения между двете страни на институционално равнище, а също така ще открие нови възможности за развитие на конституционното правосъдие и обмена на опит в областта на теорията и практиката на конституционното право.

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Подписването на документа ще стане важен етап от по-нататъшното засилване на приятелските връзки между Монголия и България, а също така ще помогне за разширяването на сътрудничеството и обмена на опит в сферата на конституционното правосъдие, теория и практика на конституционното право.