България

Стефан Белчев: Целта е България да свали дефицита под 3% до 2029 г.

Бюджетът за 2027 г. ще бъде напълно прозрачен, заяви депутатът от „Прогресивна България“. Той коментира още цените на храните и горивата, арестите на кметове и случая „Петричкия Ескобар“

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 09:44
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Б юджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен, а целта е в края на 2028 г. и през 2029 г. България да постигне бюджетен дефицит под 3%. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев в ефира на NOVA.

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По думите му настоящото управление е наследило проблеми с публичните финанси от предишните правителства и работи за ограничаване на дефицита, без да увеличава основните данъци.

„Ограничаването на бюджетния дефицит трябва да става така, че да не се възпрепятства икономическият растеж на страната“, посочи Белчев.

  • Белчев коментира решението на Конституционния съд за бюджета

Депутатът коментира и решението на Конституционния съд, свързано с отделни текстове от бюджета за 2026 г. Той определи мотивите на съдиите като „открит урок за много финансисти“ и заяви, че според него съдът е защитил бюджета с аргументите си.

По думите му в решението се посочва, че възможността за допускане на по-висок бюджетен дефицит не може да служи като оправдание за противоконституционни действия.

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  • Проверяват ли се всички търговци заради високите цени

По темата за цените на храните Белчев изрази надежда, че съвместните проверки на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите ще допринесат за по-голяма прозрачност в сектора.

„По-високите цени може да са свързани и с липсата на достатъчна конкуренция. По мои наблюдения през последните един-два месеца няма съществен скок в цените на хранителните продукти, но пък върху тях влияят и международната обстановка, цените на петрола и доставките“, посочи народният представител.

Според него проверките трябва да обхванат всички магазини, както малките търговски обекти, така и големите вериги.

По отношение на горивата Белчев отбеляза, че България е сред държавите в Европейския съюз с най-ниски цени. Той обаче заяви, че няма обяснение защо страната отчита най-голям ръст на цените.

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  • Какво каза за арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе

Белчев коментира и случаите със задържаните кметове на Белица и Сунгурларе. Според него, когато има съмнения за злоупотреби при обществени поръчки, последващите действия на прокуратурата могат да доведат до развитие на разследванията.

Той предположи, че случаите може да са свързани със схеми в пътната инфраструктура.

Депутатът обърна внимание и на реакциите на опозицията, като заяви, че според него част от нейните представители не коментират случаите и че усеща съпричастност към тях.

  • Случаят „Петричкия Ескобар“

По повод проваленото изслушване в Народното събрание за помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, Белчев заяви, че не смята случая за тема, която трябва да бъде разследвана от парламента.

„Документацията е предадена на прокуратурата от президентството и сега се очаква тя да извърши необходимите действия“, каза депутатът.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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