Макс Баклаян: Цените на имотите, измерени в злато, ще паднат двойно в следващите 5 години

В следващите 5 години цените на имотите, измерени в злато, ще паднат двойно. Тази прогноза направи финансовият анализатор Макс Баклаян в интервю за БНР.

Поводът е допитване на „Файненшъл таймс“ до експерти, анализатори и инвеститори в ценни метали за бъдещата цена на златото. Те очакват нов връх в следващите 12–18 месеца, тъй като инвеститорите търсят защита от геополитическата несигурност, пазарните сътресения, инфлацията и падащите цени на държавните облигации. Според цитираните данни през септември централните банки са купили 63 тона злато – най-голямото количество от ноември 2024 г., основно институции в Азия.

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„Съгласен съм с централните банки“

Баклаян се съгласи с прогнозите, но предупреди хората да не вземат толкова краткосрочни решения за финансите си. „За мен 12 месеца е доста краткосрочен хоризонт, когато става въпрос за нашите пари и спестявания“, каза той.

По думите му за първи път златото задминава американските и европейските държавни ценни книжа в резервите на централните банки и вече представлява 27% от тях.

„Това, което виждаме от Азия, не е нещо ново. Това е нещо, което се случва в последните 5 години много активно“, обясни анализаторът. Според него повратният момент е 2022 г., когато САЩ замразиха руските суверенни резерви в американски държавни облигации.

„На всички партньори и врагове на САЩ стана ясно, че ако държиш американски дълг или какъвто и да било чужд дълг, то рано или късно достъпът ти до твоите пари може да бъде ограничен“, каза Баклаян. По думите му оттогава централните банки купуват по над 1000 тона злато годишно – през 2022, 2023 и 2024 г., при максимум 480 тона в предходните години.

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Краят на имотите „на зелено“

Като пример за краткосрочното мислене Баклаян даде пазара на имоти в България.

„Ние свикнахме да можем да купим един имот на зелено – да дадем 10–20% и след 6 месеца да изкараме 50–60% горница и това да е нормално. Тъй като се случваше твърде дълго това в България, това промени психологията на инвеститора да търси бърза спекулативна печалба. За съжаление, този безплатен обяд вече свърши и трябва да се превърнем в по-стратегически и разбиращи инвеститори“, каза той.

75% от богатството – в имоти

Според анализатора българинът държи 75% от богатството си в имоти, което той определи като крайно недиверсифициран подход.

„Аз не виждам смисъл, ако съм инвеститор българин, да продължавам да инвестирам в имоти при условие, че толкова голяма част от нашето богатство е складирано в имоти“, заяви Баклаян.

За парите в брой той напомни, че по негова оценка реалната инфлация в страната е поне 20%.