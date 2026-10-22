Супер тайфунът „Чампи“ връхлита Азия - вятър над 227 км/ч и вълни над 6 метра

Тайван обяви предупреждение за опасност заради тайфуна „Чампи“, чиито пориви на вятъра надхвърлят 227 км/ч, и отмени 125 полета. Очакват се вълни над 6 метра и проливни валежи в северните планински райони.

Тайфунът се очаква да премине край североизточното крайбрежие на Тайван, след което да се насочи към Китай и южна Япония, включително остров Йонагуни.

В Япония авиокомпаниите отмениха над 100 полета, което ще засегне пътуванията на повече от 11 000 пътници, а тайванските власти призоваха населението да избягва крайбрежните и планинските райони.

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Тайван обяви предупреждение за опасност на сушата заради приближаващия мощен тайфун „Чампи“ и отмени над 100 полета. Очаква се бурята да премине близо до североизточното крайбрежие на острова и с приближаването си постепенно да отслабне, предаде Ройтерс.

По-рано имаше съобщения, че „Чампи“, един от най-мощните тайфуни в Тихия океан тази година, леко е отслабнал, но според Централната метеорологична администрация на Тайван поривите на вятъра край центъра му все още надхвърлят 227 км/ч.

Тайфунът се намира на около 520 км югоизточно от острова и се очаква да премине покрай североизточното му крайбрежие, преди да се насочи към Китай и южната част на Япония. Радиусът му леко се е увеличил до 320 км, а въздействието му може да трае близо два дни.

Super Typhoon Champi is moving in from the Pacific Ocean toward Okinawa and the south of Japan into the weekend. The tropical cyclone is expected to reach wind speeds of up to 216 kilometers per hour. https://t.co/OZpPVClrbH — The Japan Times (@japantimes) October 21, 2026

Президентът на Тайван Уилям Лай призова населението да се подготви своевременно за тайфуна и да избягва посещенията в планинските райони и по крайбрежието. „Малко повече подготовка означава по-малък риск“, написа той във Фейсбук.

В крайбрежните населени места бяха изпратени предупреждения по мобилните телефони за вълни с височина над 6 метра. В планинските райони на север, включително хълмовете около столицата Тайпе, се прогнозират общи количества валежи от близо един метър.

Taiwan issues land warning ahead of arrival of powerful Typhoon Champi https://t.co/DvGy0wOc17 — Reuters Asia (@ReutersAsia) October 22, 2026

Очаква се „Чампи“ да премине най-близо до Тайван утре, край североизточното му крайбрежие, след което да се насочи на север към крайбрежието на Шанхай.

Тайванското министерство на транспорта съобщи, че вчера са били отменени 125 полета, предимно вътрешни. Железопътният транспорт засега не е засегнат. Министерството на вътрешните работи каза, че към момента няма данни за евакуация на жители.

Super Typhoon Champi is set to bring heavy rain and roaring winds to parts of East Asia https://t.co/8QKPbqOoJn — Bloomberg (@business) October 21, 2026

Тайван по принцип е много добре подготвен за тайфуни, което допринася за малкия брой жертви при подобни бедствия.

Според прогнозите тайфунът ще премине над Йонагуни - най-западния обитаем остров на Япония, който е част от префектура Окинава.

В Япония големите авиокомпании „Джапан Еърлайнс” (Japan Airlines) ,„АНА” (ANA) и „Скаймарк” (Skymark) отмениха над 100 полета, предимно вътрешни, за периода от днес до неделя. Това ще наруши плановете за пътуване на над 11 000 пътници.