Обект, наподобяващ морска мина, е забелязан край нос Емине

О бект, наподобяващ морска мина, е забелязан на 21 октомври южно от нос Емине. Това съобщават на официалния си сайт от Военноморския координационен елемент - Варна.

Мореплавателите трябва да плават с повишено внимание и да спазват безопасна дистанция от пет кабелта. Според публикуваното навигационно предупреждение обектът е наблюдаван в 8:00 ч. по координираното универсално време (UTC).

Посочените координати на мястото са 42°34,69′ северна ширина и 27°58,42′ източна дължина.

На фона на засиленото наблюдение на Черно море екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 от българските Военновъздушни сили изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване над териториалното море на България.

Полетите ще продължат и през следващите дни, съобщиха в сряда от Министерството на отбраната.

От НАТО също обявиха, че ще засилят наблюдението и разузнаването в Черно море след поредица от атаки с дронове срещу кораби в региона.