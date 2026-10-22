ДПС сезира прокуратурата за предполагаем политически натиск върху кмета на Белица

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ПГ на ДПС ще подаде сигнал до и.ф. главен прокурор с искане за проверка на данни за предполагаем политически натиск от страна на директора на агенция „Митници“ Николай Шушков върху кмета на Белица Радослав Ревански.

Според формацията натискът е бил с цел Ревански да промени политическата си ангажираност в полза на „Прогресивна България“ срещу обещана политическа протекция и закрила, посочват от пресцентъра на ДПС.

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От формацията искат и да се провери евентуалната връзка с последвалата показна акция на ГДБОП в община Белица, при която бе арестуван кметът на общината.

Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт.

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По-късно от политическата формация излязоха с декларация, в която посочват, че ще сезират всички Европейски институции и всички правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност.

Ето и пълния текст на декларацията:

Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това? Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков”?

Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела „Радев-Копринков”, срещу спокойствие и протекция? Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев.

Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев. Протестите се засилват ден след ден.

С некадърността си „Прогресивна България“ обявиха война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.

Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции. И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши.

Ще сезираме всички Европейски институции и всички правораздавателни органи за полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност.

И няма да се откажем да осветяваме корупцията на модела „Радев-Копринков”, нито да се откажем от избирателите си, които разчитат на нас, защото сме ДПС и ни е имало преди Радев, ще ни има и след неговия шумен провал.

Какво се знае за акцията в Белица

На 21 октомври служители на ГДБОП и ДАНС започнаха специализирана операция в сградата на община Белица и в дома на кмета Радослав Ревански. При действията бяха иззети документи, а след продължила повече от седем часа акция Ревански беше изведен от общината с белезници. Той е задържан за 72 часа.

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Операцията е свързана с проверки на обществени поръчки и проекти с европейско финансиране, включително такива, отнасящи се до Агенция „Пътна инфраструктура“.

Радослав Ревански е кмет на Белица от 2015 г. и заместник-председател на ДПС. След началото на акцията лидерът на партията Делян Пеевски и представители на парламентарната група пристигнаха в града в подкрепа на кмета. Пеевски определи действията на разследващите като "политическа репресия".