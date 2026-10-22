Италия с най-голям спад на реалните заплати в ЕС до 2026 г.

На фона на нарастващо социално напрежение в Европа, Италия се откроява с най-големия спад на реалните заплати в целия Европейски съюз, което подхранва чувството за безнадеждност сред младото поколение. Дълбоко вкоренени структурни проблеми в икономиката и образованието превръщат икономическата стагнация в социална криза с неясни перспективи за бъдещето.

Италия регистрира най-големия спад на реалните заплати в ЕС ( -3,9% ) в периода 2019-2026 г., според данни на Европейската комисия.

) в периода 2019-2026 г., според данни на Европейската комисия. Икономическата несигурност и липсата на перспективи са в основата на нарастващото социално напрежение и протести сред младите хора, подобно на тенденциите във Франция.

Системни проблеми в образованието, висока младежка безработица и недостатъчни инвестиции задълбочават кризата и чувството за безнадеждност.

Когато млади хора от периферията нахлуват в центровете на големите градове, всявайки страх чрез насилие, обяснението рядко е еднозначно. Според анализ на „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, цитиран от БГНЕС, статистиката за доходите обаче предлага ключова отправна точка за разбирането на тази тревожна тенденция, наблюдавана както във Франция, така и в Италия.

Спиралата на реалните доходи: Италия на дъното в ЕС

Данните от доклада за перспективите пред заетостта и социалното развитие, публикуван този месец от Европейската комисия, са категорични. Между 2019 и 2026 г. се очаква средните реални заплати в Италия да са намалели с 3,9% – най-големият спад сред всички държави-членки на ЕС. Въпреки номиналните увеличения, покупателната способност на италианците остава по-ниска от тази преди пандемията.

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Не е случайно, че Франция се нарежда на второ място по този негативен показател, със спад на реалните възнаграждения от 2,4% спрямо 2019 г. Единствените други държави с регистриран спад са Финландия (-1,3%) и Гърция (-0,1%). В същото време, в останалите 23 страни от ЕС реалните заплати бележат значителен ръст, като в 13 от тях увеличението надхвърля 5%.

Структурните дефицити на икономиката

Тези данни разкриват стари структурни проблеми, които продължават да тегнат над италианската икономика. Ниските заплати отдавна са нейна характерна черта, обяснявана със слабия ръст на производителността. Към това се добавят малките размери на предприятията, недостатъчните инвестиции в иновации и специализацията в сектори с ниска добавена стойност. Въпреки някои икономически успехи на правителството на Джорджа Мелони, инфлацията системно обезценява постигнатите увеличения на доходите.

Анализът на данните за периода 2015-2025 г. показва, че докато номиналните заплати в частния сектор са нараснали с близо 21%, а в държавния – с малко над 16%, натрупаната инфлация от 24,2% за същия период е оставила домакинствата с по-ниска покупателна способност отпреди десетилетие.

Изгубеното поколение: Между апатията и гнева

Икономическата несигурност неизбежно поражда чувство на безнадеждност сред много млади италианци, което често прераства в гняв. „Училището вече не осигурява социалната и икономическата мобилност, която предлагаше в миналото“, обяснява пред вестник „Ил Месаджеро“ Джовани Диаманти, преподавател в Университета в Падуа. Той посочва, че неравенствата се задълбочават, а младите хора емигрират, защото доходите им не стигат дори за наем.

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На фона на мирните протести за по-добри условия, се появява и група млади хора, силно повлияни от социалните мрежи, с неясно изразени политически мотиви. „Основният проблем на тези бунтуващи се младежи е тяхната апатия към политиката. Те се стремят предимно към скъпи стоки, като дизайнерски дрехи, които не могат да си позволят. Към това се прибавя и широко разпространената липса на ценности и перспективи за бъдещето“, коментира Диаманти.

Младежката безработица, макар и намаляла, продължава да надхвърля 20%, оставайки сред най-високите в Европа. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), през 2025 г. се очаква близо 16% от италианците на възраст между 18 и 24 години нито да работят, нито да учат.

Образователна система в криза

Дори висшето образование не гарантира по-добро бъдеще. Италия заема предпоследно място в ЕС по дял на хората на възраст 25-34 години с диплома за висше образование. Според Европейската комисия, през 2023 г. близо 44% от студентите в бакалавърски програми не са успели да се дипломират в рамките на предвидените три години. Същевременно 40% от завършилите работят на позиции, които не изискват тяхната квалификация.

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Недостатъчните инвестиции са в основата на проблема. Според ОИСР, Италия отделя едва 3,4% от своя БВП за училища и университети, при среден показател за организацията от 4%. Това води до ниски възнаграждения за преподавателите, застаряващ академичен състав и лошо състояние на материалната база, въпреки временното облекчение от европейския план за възстановяване.

В заключение, докато инвестициите от ЕС предлагат временна глътка въздух, без дълбоки структурни реформи в икономиката и образователната система, Италия рискува да остане в капана на стагнацията. Цикълът от икономическа несигурност и социално недоволство вероятно ще продължи, оставяйки едно цяло поколение без ясни перспективи за бъдещето.