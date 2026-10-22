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Първата оцеляла след смъртоносна инжекция, Криста Пайк говори и ходи отново

Съобщава се, че тя се движи по-добре без чужда помощ, а речта ѝ се е подобрила значително. Според нейния адвокат може да мине повече от месец, преди да станат известни потенциалните дългосрочни ефекти от неуспешната екзекуция

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 октомври 2026, 09:56
Първата оцеляла след смъртоносна инжекция, Криста Пайк говори и ходи отново
Криста Пайк   
Източник: БТА/AP

К риста Пайк говори с цели изречения малко повече от месец, след като оцеля при неуспешен опит за екзекуция в Тенеси, разкриха нейните адвокати в сряда, пише американското издание New York Post.

Подвижността на 50-годишната осъдена убийца също се е подобрила, откакто надхитри смъртта, след като на 30 септември ѝ бяха приложени две дози от лекарството за смъртоносна инжекция „пентобарбитал“, съобщи един от нейните адвокати пред TMZ в сряда.

Съобщава се, че тя се движи по-добре без чужда помощ, а речта ѝ се е подобрила значително

Въпреки това медицинският персонал все още следи отблизо нейните когнитивни и психологически функции, казаха адвокатите ѝ. Според нейния адвокат може да мине повече от месец, преди да станат известни потенциалните дългосрочни ефекти от неуспешната екзекуция.

Пайк трябваше да стане първата жена, екзекутирана в щата Тенеси от 200 години насам, но вместо това се превърна в първия затворник в историята, оцелял след смъртоносна инжекция.

След неуспешния опит за екзекуция тя беше откарана по спешност в близка болница за лечение, като по-малко от седмица по-късно вече е била будна и е говорила.

Първоначално на адвокатите на Пайк е било казано, че тя е в мозъчна смърт и че скоро ще бъде изключена от животоподдържащите системи. Но на следващия ден „за шок на всички, включително на мен, нейния екип и медицинския екип, Криста се събуди и започна да говори“, разкри нейният адвокат Ранди Спайви този месец.

Първите думи на осъдената на смърт, след като се събуди на 6 октомври в болницата, включена към апарат за дихателна реанимация, бяха: „Къде съм и кои сте вие?“, след което попита за семейството на своята жертва Колийн Слемър, каза Спайви.

След неуспешната екзекуция тя е получила съсирек в ръката, пневмония и не е била в състояние да се храни. Спайви добави, че ръцете на Пайк са имали „изключителен“ оток и „изглеждали така, сякаш сте надули хирургическа ръкавица“.

Пайк беше изписана от болницата на 10 октомври и върната в затвора, където е излежавала присъдата си в продължение на повече от 30 години. Тя беше осъдена за това, че през 1995 г. брутално е измъчвала и убила 19-годишната си съученичка Слемър в пристъп на ревност.

След като по някакъв начин Криста Пайк оцеля след неуспешната екзекуция, губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички екзекуции в щата до края на годината и нареди на бившия американски прокурор Ед Стантън да проведе независимо разследване за това какво се е объркало при Пайк.

Шефът на затворите в щата Франк Страда подаде оставка след провала на смъртното наказание, отбелязвайки, че за жителите на Тенеси е „най-добре“ той да се оттегли, докато се извършва проверката на Стантън.

Междувременно юридическият екип на Пайк поиска от губернатора да замени присъдата ѝ, заявявайки, че тя е „понесла наказание, по-голямо от това на всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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