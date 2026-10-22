Изтрито ЕГН и стаж на починал човек: Схемите, с които се опитват да излъжат НОИ

Фалшиви удостоверения за стаж, „земеделци“ с няколко кокошки за собствени нужди, фирма, създадена само за разрешение за пребиваване, и пенсионери, скрили, че получават пенсия от чужбина. Това са част от схемите, които служителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Кърджали са разкрили през последните години. Казусите са описани в последния информационен бюлетин на НОИ.

Повече пенсионери, отколкото осигурени

В област Кърджали живеят 152 028 души в седем общини. Към юли 2026 г. осигурените лица са 31 882, а пенсионерите към септември са 70 015 – над два пъти повече.

В поделението на НОИ работят 80 служители. Освен в Кърджали, те обслужват гражданите в Ардино, Крумовград, Момчилград и Кирково.

Край на „френската безработица“: Как се срина схемата у нас

Според НОИ сред потребителите на услуги има и хора, които се опитват да получат осигурителни права, без да имат право на тях – с неистински или преправени документи, документи с невярно съдържание или с подадени за тях неверни електронни данни.

Болничните: двама съпрузи, един лекар, различни диагнози

За последните три години лекар експерт е проверил общо 8411 случая на болнични. Броят на обжалваните болнични листове е 331 през 2024 г., 235 през 2025 г. и 160 до края на август 2026 г. Отменени са съответно 166, 131 и 70.

Сред случаите, които будят съмнение, са двама съпрузи в болнични по едно и също време, от един и същи личен лекар, но с различни диагнози.

Друга схема е отпуск между два болнични листа, които общо надхвърлят 14 дни. Целта е да се избегне лекарската консултативна комисия, тъй като един лекар може да издава болничен до 14 дни непрекъснато, а отпускът не прекъсва временната неработоспособност. Личният лекар не знае, че работникът е бил в отпуск.

Разследват мъж за източване на близо 68 000 лв. от пенсии в продължение на 21 години

Фиктивните земеделци

Основен акцент в работата на поделението са обезщетенията на самоосигуряващите се земеделски стопани. Експертите са забелязали голям брой документи за обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години.

При проверките НОИ се обръща към МВР и областната дирекция „Земеделие“ за данни за пътувания в чужбина и документи за регистрация. От хората се искат доказателства, че наистина работят.

По закон земеделски стопанин е този, който произвежда продукция за продажба. Проверките обаче установяват, че някои от „стопаните“ имат само лично стопанство за нуждите на семейството – например няколко кокошки за яйца.

За 2021–2023 г. на общо 250 фиктивни земеделски стопани е отказано изплащане на обезщетения – 157 през 2021 г., 67 през 2022 г. и 26 през 2023 г. Според НОИ през последните години такива случаи вече не се засичат.

Срещу разпорежданията за връщане на парите са подадени 90 жалби. 17 са стигнали до Административния съд в Кърджали, който потвърждава законността на разпорежданията.

Задържаха мъж за схема с евросубсидии за над 350 хил. евро в Кърджали

Фирма само за разрешение за пребиваване

При съвместна проверка с икономическа полиция е установено, че чужд гражданин е назначил 27 души в собствената си фирма, без те реално да работят. Дружеството не е имало търговска дейност и е създадено само за да може собственикът да получи разрешение за пребиваване в България.

След като му е отказано продължително пребиваване, той напуска страната, но за назначените продължават да се подават данни, че са осигурени.

Девет от тях са получили неправомерно обезщетения от НОИ. Издадени са разпореждания за връщане на 21 649,69 лв. обезщетения за болнични, майчинство и отглеждане на дете, а на седем души – за 24 472,24 лв. обезщетения за безработица. Петима са използвали документите и при пенсиониране.

През 2025 г. са открити и двама пенсионери по инвалидност, назначени на работа, която противоречи на противопоказанията в решенията им на ТЕЛК. Проверката доказва, че назначенията са били фиктивни.

Пенсия в чужбина и обезщетение у нас

От 2024 г. досега НОИ в Кърджали е установил 102 случая на хора, които получават пенсия за старост в друга държава, но са отбелязали в заявлението си за обезщетение за безработица, че нямат такава. Получаването на чужда пенсия ги лишава от право на обезщетение. При други 43 души невярното обстоятелство е открито още преди парите да бъдат изплатени.

Общо за последните три години са издадени 590 разпореждания за връщане на неоснователно получени обезщетения за безработица.

Всяка година на близо 60 души е отказано обезщетение, след като са работили над 5 години в друга държава от ЕС и са се върнали в България, за да получават по-високото обезщетение у нас. В тези случаи НОИ не е компетентната институция, тъй като последната им работа е била в чужбина.

За последните три години на 349 самоосигуряващи се и 38 наети е отказан достъп до фондовете на държавното обществено осигуряване.

Фалшивият стаж

При пенсиите най-често се използват удостоверения за стаж с периоди, за които няма данни във ведомостите за заплати. НОИ поддържа национален регистър на фирмите, от чието име са представяни неистински документи.

Една фирма от областта попада в списъка на „рисковите осигурители“. През 2025 г. с помощта на МВР са иззети ведомостите ѝ за заплати. Оказва се, че много от хората, ползвали документи от нея, липсват във ведомостите, а на места има изтрити и преправени имена. Проверени са 161 души, а 40 от тях вече са изпратени на прокуратурата в Кърджали.

В друг случай човек, който се опитва да „събере стаж“, без да е работил, първо твърди, че е бил тютюнопроизводител. Когато това не минава, представя удостоверение за стаж на друг човек със същите имена, като заличава ЕГН-то. Оказва се, че истинският притежател е пенсионер от София, който е починал.

През юли 2026 г. вдовица, получаваща добавка от пенсията на първия си починал съпруг, поисква добавка и от пенсията на втория. Години по-рано тя не е декларирала пред НОИ втория си брак, което е основание добавката да бъде спряна. Сега ще трябва да връща пари.

252 случая на прокуратурата

От началото на 2021 г. досега поделението в Кърджали е изпратило на прокуратурата 252 случая, а установените надвзети пенсии са за близо 258 000 евро.

От случаите, изпратени до края на 2025 г., съдът е признал за виновни 53 души. 16 са с условни присъди, а 35 са освободени от наказателна отговорност с глоба. Две от делата са прекратени по давност.

Някои от документите с невярно съдържание са използвани и в друга държава. След края на наказателните производства тези случаи ще бъдат предадени на компетентните органи на съответната страна.