Как измамници източват банкови сметки и теглят кредити чрез заразен телефон

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З аразяването на мобилен телефон със зловреден софтуер може да позволи на измамници да получат достъп до интернет банкирането, личните данни и дори кодовете за потвърждение на банкови операции. Това обясни експертът по киберсигурност Явор Колев в ефира на NOVA по повод случая с мъж от исперихското село Подайва, от чието име е бил изтеглен кредит на стойност 7500 евро.

Измамници изтеглиха кредит за 7500 евро, докато телефонът на мъж беше блокиран

„Вероятно телефонът на потърпевшия е бил заразен със зловреден код от типа „троянски кон“. Тази схема е до болка позната, с малки изменения, свързани с развитието на технологиите. Докато преди това се случваше на настолни компютри, сега виждаме, че вече се извършва на мобилните устройства на потребителите“, обясни Колев.

След заразяване на устройството престъпниците могат да прихванат потребителските имена и паролите за интернет банкиране, както и да следят комуникацията на телефона. Възможно е на екрана да се показва съобщение за фалшива актуализация на софтуера, докато в действителност устройството продължава да изпълнява командите на измамниците.

„Междувременно на екрана може да се показва фалшива актуализация на софтуера, докато устройството продължава да изпълнява командите на измамниците“, подчерта експертът.

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Как измамниците теглят кредити от чуждо име

По думите на Колев нов елемент в подобни схеми е възможността престъпниците да използват достъпа до банковото приложение, за да изтеглят кредит от името на жертвата, когато в сметката няма достатъчно налични средства.

„В подобни случаи банката може да не разпознае измамата, тъй като операциите се извършват през познатото устройство и приложение. Ако престъпниците контролират телефона, те могат да получават и SMS кодовете за потвърждение“, посочи той.

Експертът обърна внимание, че успешните кибератаки често не се дължат на сложни технически механизми, а на невнимание от страна на потребителите.

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Как да се предпазим от измами

Колев препоръча приложенията да се изтеглят само от официалните магазини App Store и Google Play, а не от линкове в различни сайтове или реклами.

Той призова хората да не отварят съмнителни линкове и да не инсталират приложения по инструкции, получени чрез имейл, SMS или социалните мрежи.

Експертът предупреди и за телефонни измами, при които непознати се представят за банкови служители и настояват потребителят да инсталира приложение или да предостави отдалечен достъп до устройството си.

При подобно обаждане хората трябва да прекратят разговора и да се свържат с банката по друг канал, като използват официалния телефонен номер, публикуван на нейния сайт.