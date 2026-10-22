73-годишен мъж загина при трудова злополука в завод в Димитровград

73-годишен мъж е починал след трудова злополука в завод в Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Сигнал за инцидента е подаден вчера около 12:00 ч. в Районното управление в Димитровград. От Центъра за спешна медицинска помощ съобщили, че мъжът е в тежко състояние и с опасност за живота. Той е транспортиран за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение в Хасково.

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Изпратеният на място полицейски екип установил, че на територията на местен завод пострадалият е бил ударен от челен товарач, който се движел на заден ход. Машината е собственост на местно дружество и е била управлявана от 51-годишен мъж от село Добрич.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Той е задържан за срок до 24 часа.

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В 15:50 ч. медиците съобщили, че пострадалият е починал.

За случая е уведомена Инспекцията по труда, а полицията е образувала досъдебно производство.​