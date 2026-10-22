„Ще те убия, ще запаля къщата“: Мъж преби майка си с бутилка с лед и я души

45-годишен мъж от първомайското село Драгойново отива в затвора за 6 месеца при първоначален строг режим за домашно насилие и закана за убийство срещу майка си.

До наказанието се стига, след като извършителят призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. То вече е окончателно одобрено от Районния съд в Първомай, а присъдата е влязла в сила.

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Две атаки в рамките на три дни

Първият инцидент е станал на 26 септември, когато синът взел пластмасова бутилка с лед и я ударил в главата и лявата ръка на майка си. В резултат на това жената получила разкъсно-контузна рана и кръвонасядане, квалифицирани като лека телесна повреда.

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Два дни по-късно - на 28 септември, мъжът отново посегнал на майка си. Той започнал да я удря многократно с възглавница в главата и я стиснал за гърлото, нанасяйки ѝ втора лека телесна повреда. И при двата случая той се заканил да я умъртви с думите: „Ще те убия“ и „Ще запаля къщата“.

Арест и съдебни разноски

Около 23:30 ч. на втория ден полицията задържала извършителя.

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Мъжът прекарал 24 часа в ареста, след което спрямо него била определена мярка „парична гаранция“ от 500 евро, която той така и не внесъл. Освен ефективната присъда от половин година затвор, осъденият ще трябва да заплати и 108,55 евро за разноски по изготвената съдебномедицинска експертиза.