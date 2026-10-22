Български хирург оперира пациент в Плевен от Шанхай с робот

В един значим пробив за българската медицина, хирург извърши успешна роботизирана операция на пациент в Плевен, докато физически се намираше в Шанхай, Китай. Тази интервенция не е просто технологично постижение, а потенциално нов хоризонт за достъп до високоспециализирана медицинска помощ, независимо от географските бариери.

Операцията е проведена на 20 октомври 2026 г. от ректора на Медицинския университет в Плевен, проф. д-р Добромир Димитров. Пациентът е бил с диагноза лява ингвинална херния, а интервенцията е извършена чрез минимално инвазивен метод с помощта на роботизираната система Toumai на MicroPort MedBot, както съобщава NOVA. От специализирана конзола в Китай проф. Димитров е управлявал прецизно хирургичните инструменти в операционната зала в Плевен.

Източник: Медицински университет - Плевен

Предизвикателствата и ролята на екипа на място

Статистиката обяснява системата, но историите обясняват последствията. Зад успешния край на тази сложна процедура стоят четири дни на интензивна подготовка, през които екипите в България и Китай са тествали комуникационната връзка, управлението на инструментите и системите за безопасност. Непосредствено преди операцията са възникнали многократни прекъсвания в управлението, което подчертава критичната нужда от безупречна технологична обезпеченост.

След възстановяване на стабилна връзка, интервенцията е продължила около час, като забавянето на сигнала между двата континента е било между 160 и 180 милисекунди. През цялото време в операционната зала в Плевен е присъствал напълно подготвен медицински екип, готов да поеме контрола във всеки един момент. В него са участвали хирурзите доц. д-р Мартин Караманлиев и доц. д-р Полина Маринова, анестезиологът д-р Славина Йоханова, операционните сестри Виолета Динова и Жаклин Михайлова и анестезиологичната сестра Юлияна Въткова. Тяхното присъствие е ключов елемент от протокола за безопасност при подобни процедури.

Източник: Медицински университет - Плевен

Човешкият фактор зад технологията

След успешния край на операцията пациентът е изведен от упойка в добро състояние. „Най-важното за мен е, че пациентът е добре. Успехът принадлежи на целия екип – хирурзи, анестезиолози, медицински сестри, инженери и технически специалисти в България и Китай“, заяви проф. Добромир Димитров. Неговите думи напомнят, че данните са ясни, но зад тях стоят реални хора и съдби.

Проектът е резултат от съвместната работа на Медицинския университет – Плевен, Центъра за компетентност „Леонардо да Винчи“ и Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, с подкрепата на международни технологични и инженерни екипи.

Източник: Медицински университет - Плевен

Бъдещето на телехирургията и достъпът до здравеопазване

Този случай не е просто демонстрация на възможности, а начало на научен проект, насочен към развитието на телехирургията и международното сътрудничество. Технологията позволява на водещи специалисти да оперират от разстояние, което може да реши проблема с недостига на кадри в отдалечени райони и да осигури достъп до най-добрите практики в медицината за всеки пациент.

Прилагането на телехирургията обаче поставя и системни въпроси, които изискват решение – необходимостта от надеждна интернет връзка с минимално забавяне, строги правила за безопасност и наличието на висококвалифицирани екипи на място, които да гарантират сигурността на пациента при възникване на технически проблем. Реализираната интервенция е важна стъпка към изграждането на работещ модел в тази посока.