"През голяма част от 20-те си години бях на границата на алкохолизма": Адел шокира с признание

А дел разкри, че е спряла да пие преди три месеца и половина, докато говореше на концерта си във Вегас този уикенд.

Тя заяви, че е била "почти алкохолик", когато е била на 20 години, и призна, че намира новооткритата си трезвеност за "скучна" и призна, че "алкохолът ѝ липсва".

35-годишната Адел каза: "Спрях да пия преди три месеца и половина. Скучно е. Искам да кажа, че през голяма част от двадесетте си години бях буквално на границата на алкохолизма, но толкова много ми липсва. Изключих и кофеина.“

През март Адел разкри, че веднъж е изпила четири бутилки вино преди обяд по време на COVID-19. Докато правеше признанието, тя държеше чаша вино на сцената в Лас Вегас.

Според "Дейли Стар" тя е казала на феновете си в събота вечерта: "Спомням си, че когато дойдох тук в COVID, при блокирането, беше 11 ч. сутринта и аз определено бях изпила четири бутилки вино."

Но въпреки че от известно време не пие, Адел планира седмица на партита между концертите си във Вегас заради сина си Анджело, който в четвъртък навършва 11 години.

