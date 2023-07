"Осмелите ли се да хвърлите нещо по мен, ще ви убия": Адел с призив към феновете

Б ританската певица Адел призова феновете да не хвърлят предмети по музикантите, които са на сцената, писа в. "Гардиън".

Изпълнителката разкритикува неотдавнашни инциденти, при които хора от публиката хвърлят предмети по артистите. Адел предупреди почитателите си "ще ви убия", ако се опитат да направят подобно нещо по време на нейна изява.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:



“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm