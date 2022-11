Адел: Всички произнасят името ми грешно

И зглежда, че всички сме произнасяли името на Адел грешно през последните 13 години. Звездата сподели своето раздразнение и разочарование и разкри как всъщност се произнася името ѝ.

По време на неотдавнашно интервю в предаването "Happy Hour with Adele" певицата отбеляза, че една от жените, които я попитали за писането на песни, "казала името ѝ перфектно!"

Оказва се, че докато много хора са казвали "Uh-dell", тя го е произнасяла "Uh-dale".

По всичко си личи, че певицата много държи на това.

It turns out that many people have been pronouncing Adele’s name wrong. Hear the singer reveal the correct way to say it. https://t.co/V25HNlXmKh pic.twitter.com/v77XYL0r7U

Всъщност името на звездата, изпяла хита Rolling in the Deep, идва от немски език. То означава най-общо момиче. Adele е форма на Adelheid, означаващо "благороден вид или тип", идва от старонемските adal "благороден" и heid "вид или тип".

Събитието, където Адел сподели този факт, бе посветено на новия музикален видеоклип към песента ѝ "I Drink Wine". Представянето на "Уикенди с Адел" в Лас Вегас започва на 18 ноември.

Преди това Адел го отложи за януари в "Колизеум" в "Цезар Палас", което не се прие добре от някои нейни фенове. Впоследствие тя заяви, че това е "най-лошият момент в кариерата ми, досега".

По думите ѝ към онзи момент певицата е отказала да продължи напред, защото планираните концерти не са ѝ се сторили достатъчно естествени.

Adele has revealed that most of us have been saying her name wrong 🤯



And has explained how to pronounce it correctly pic.twitter.com/5jkSDJJrjj