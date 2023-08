Заради отказа от кафе: Адел говори за здравословните си проблеми

Б ританската певица Адел сподели пред публиката на концерта си в Лас Вегас, че е изправена пред неочаквани здравословни проблеми, след като е решила да спре да пие кафе.

35-годишната певица каза, че премахването на кофеина ѝ е причинило проблеми, включително мигрена и треперене на тялото.

„Тази седмица реших да се откажа от кафето и цяла седмица имах мигрена. Имах чувството, че пробиват главата ми. Беше ужасно”, призна звездата.

Адел сравни спирането на кофеина с отказването от цигарите.

„Беше по-трудно, отколкото да откажеш цигарите, по-трудно, отколкото когато искаш да спреш да пиеш“, добави тя.

Певицата добави, че първия ден се е "опитала да измами мозъка си" и е изпила около 25 чаши безкофеиново кафе. Според звездата тя се почувствала по-добре едва след като се е качила на сцената.

