Адел припадна от болка зад кулисите на собствения си концерт

Б ританската певица Адел призна пред фенове, че е паднала, след като е почувствала остра болка зад кулисите на собствения си концерт в Лас Вегас. Това съобщава The Sun.

Певицата обясни, че е получила пристъп на ишиас – възпаление на седалищния нерв. Според изпълнителката един от служителите я намерил да лежи неподвижна на пода. Преди да продължи концерта, Адел имала нужда от кратка почивка.

