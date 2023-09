Предстои ли катастрофа: Бамбукът се кани да цъфти за първи път от 120 години

И ма вид бамбук, известен като хенон, Phyllostachys nigra var. henonis, който цъфти само веднъж на 120 години. Въпреки че това може да изглежда като дълго време нужно за един цъфтеж, растението умира малко след това, така че нека не избързваме с изводите.

С интервал от повече от век между цъфтежа, ботаниците нямат много големи шансове да проучат как бамбукът се регенерира. Последните записани цъфтежи са се случили през 1908 г. и между 1903 и 1912 г., което предполага, че следващите предстоят около 2028 г.

През 2020 г. обаче, изследователи от университета в Хирошима откриха растение, което цъфти добре и достатъчно рано, за да даде възможност на учените да проучат как се регенерира. За съжаление, екипът установиха, че следващият цъфтеж може да предизвика катастрофа в производството на бамбук и околната среда.

“A species of bamboo found all over Japan – Phyllostachys nigra var. henonis – is about to flower for the first time in 120 years, and then die.” https://t.co/rL5yEIj8KT

„Бамбукът не даде жизнеспособни семена, които да могат да покълнат“, каза един от авторите Тошихиро Ямада на изследването. „Растежът на бамбуковите издънки спря след цъфтежа. Нямаше признаци за регенерация на този бамбук след цъфтежа през първите три години."

Екипът също не откри признаци за безполово размножаване от растението.

A bamboo species that only flowers once about every 120 years is expected to flower again in the coming years. The last time it happened was 1908 and lead to a lot of problems. Hopefully it won't be as bad as when the madake bamboo flowered in the 1960s. https://t.co/WHgY2n5k53 pic.twitter.com/xW2zr10M7S