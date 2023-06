Откриха дърво, по-високо от Статуята на свободата

К ипарис в Китай е най-високото дърво, откривано някога в Азия. Също така се смята, че е второто най-високо дърво в света, което се извисява на удивителните 102 метра височина. Ако бъде поставено до Статуята на свободата, която е висока 93 м., ще се извисява над нея..

Гигантският кипарис бил открит през май от изследователски екип на Пекинския университет в природния резерват Гранд каньон Ярлунг Зангбо в окръг Боме, град Нингчи, в Тибетския автономен регион на Китай.

Asia's tallest tree discovered hiding in the world's deepest canyon in China https://t.co/jNYW42HmBd — Live Science (@LiveScience) June 21, 2023

Видът, към който принадлежи кипарисът, не е изяснен, въпреки че според публикации в китайските държавни медии се казва, че това е или хималайски кипарис (Cupressus torulosa), или тибетски кипарис (Cupressus gigantea).

Дървото е с диаметър 2,9 м., според държавното китайско издание People's Daily Online.

Преди това откритие най-високото дърво в Азия било жълто меранти (Shorea faguetiana), високото 101 м., разположено в консервационната зона на долината Данум в Сабах, Малайзия.

Тибетският автономен регион има уникална екосистема, която обаче все повече се повлиява от глобалните климатични промени. Изследователите от Пекинския университет документирали високите дървета, за да разберат по-добре екологичното разнообразие на региона и да подпомогнат усилията на еколозите да защитят мястото, се казва още в изявлението.

A Himalayan cypress tree towering at 102.3 meters has been discovered by a joint survey team in May in the National Nature Reserve of Yarlung Zangbo Grand Canyon in SW China's Tibet.



The discovery marks a new record for finding both China and Asia's #tallest tree. pic.twitter.com/HPUwFYN1LA — China Science (@ChinaScience) June 6, 2023

През май миналата година екипът открил ела с височина 83 м. в югозападен Китай, за която първоначално смятали, че е най-голямото дърво в Китай, а месец по-рано открили дърво с височина 77 м. в окръг Медог.

Проучването продължило и тази година, като изследователите използвали дронове, лазери и радарно оборудване, за да направят подробни чертежи на дърветата в района и да идентифицират височината им спрямо земята.

След дни на теренни проучвания учените открили кипариса и било потвърдено, че е най-високото дърво в Азия. Благодарение на използваните дронове, 3D лазерен скенер и радарна технология, екипът създал 3D модел на огромното дърво с точните му размери. Така успели да потвърдят, че това е най-високото дърво в Азия.

Гуо Цинхуа, професор в Института по дистанционно наблюдение на Пекинския университет, казал пред държавния вестник Global Times, че дървото предизвиква интерес, защото поддържащите му корени не са напълно заровени под земята. Дървото има и сложна разклонена система, която осигурява „идеален микроклимат и местообитания за някои застрашени растения и животни“.

102.3 METERS! Asia's tallest and the world's 2nd tallest tree has been discovered at a national nature reserve in southwest China's Tibet Autonomous Region, making Bhutan cypress the second tallest tree variety in the world after the American coast redwood. pic.twitter.com/bmtYhv1DF1 — China Science (@ChinaScience) May 26, 2023

Към момента най-високото дърво в света е крайбрежна секвоя (Sequoia sempervirens), висока 116 м., намираща се в Националния парк Редууд в Калифорния. Смята се, че е на възраст между 600 и 800 години и е наречено Хиперион, на името на един от титаните в гръцката митология. Открито е през 2006 г.

Миналата година парковата служба на САЩ решила да ограничи публичния достъп до Хиперион, след като посетители били открити да се катерят по дървото и да хвърлят отпадъци в района, което нанесло щети на околностите.