Гъбите - нова надежда за бъдещето на нашата планета

Г ъбите могат да имат "неизползван потенциал" за съхранение на въглерод - всяка година повече от 13 гигатона еквивалент на въглероден диоксид (CO2е) преминават през подземната мрежа от мицели, установи проучване, цитирано от ДПА/Прес асосиейшън.

Това се равнява на 36 процента от годишните емисии на CO2 от изкопаемите горива. Въглеродът се съхранява поне временно в гъбите, въпреки че според изследователите е необходима допълнителна работа, за да се разбере колко от него се задържа в тях за дълг период.

Учените вече знаят за способността на микоризните гъби да съхраняват въглерод. Те образуват симбиотични връзки с почти всички сухоземни растения и пренасят в почвата въглерода, превърнат от тях в захари и мазнини.

Сега международен екип от специалисти разкрива до каква степен гъбите успяват да улавят въглерод чрез метаанализ на стотици други изследвания на процесите в почвата и растенията. Изследването е публикувано в изданието "Кърънт байолъджи".

Учените изчисляват, че 13,12 гигатона еквивалент на въглероден диоксид преминават през мрежите на гъбите всяка година, в допълнение към погълнатия от дърветата чрез фотосинтеза.

"Все още не разполагаме с готови решения, но мисля, че нашите данни показват неизползван потенциал", казва професор Кейти Фийлд от университета в Шефилд, съавтор на проучването. Гъбите "не приличат на никой друг организъм на Земята и са пренебрегвани почти през цялото време на биологичните изследвания".

