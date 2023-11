Актьорите от "Приятели" продължават да си спомнят за Матю Пери в Instagram

Л иса Кудроу благодари на покойния си колега Матю Пери за "най-хубавите десет години, които човек може да има" по време на снимките на сериала "Приятели", предадоха осведомителните агенции.

Американската актриса, която играеше Фийби в популярния ситком, е последната звезда от "Приятели", отдала почит на Пери след Дейвид Шуимър, Дженифър Анистън, Кортни Кокс и Мат Лебланк. Те похвалиха колегата си за неговите "смях и творчество".

Споделяйки снимка с Матю Пери в Instagram, Кудроу каза: "Снимахме пилотния епизод "Приятели като нас", който беше взет веднага от Ен Би Си... След това… ти предложи да играем покер и направи така, че да е много забавно, докато в началото се сближавахме. Благодаря ти за това".

"Благодаря ти, че ме накара да се смея толкова силно, като казваше нещо - боляха ме мускулите и сълзи се стичаха по лицето ми всеки ден", пише актрисата. "Благодаря ти за най-хубавите 10 години, които човек може да има."

Кудроу също така благодари на Пери, който почина на 28 октомври на 54-годишна възраст, за доверието, което ѝ е гласувал. Тя добави: "Благодаря ти за времето, което прекарах с теб, Матю".

“The times we had together are honestly among the favorite times of my life.”



