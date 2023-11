Матю Пери отказал да снима сцена от „Приятели“, в която Чандлър изневерява на Моника

З вездата от "Приятели" Матю Пери не е могъл да изиграе сцената, в която Чандлър изневерява на Моника, твърди актриса от епизода.

Лиза Кеш, която е трябвало да изиграе ролята на изкусителката, казва, че Пери се е притеснявал, че зрителите "никога няма да простят" на героя му, че е спал с друга жена. Тя разказа, че е репетирала два дни, за да изиграе служителка от хотел в Лас Вегас, която носи на Чандлър румсървис.

Matthew Perry couldn't go through with Friends scene in which Chandler cheated on Monica, actress says 👇 https://t.co/ahiKb0o7Ey — Sky News (@SkyNews) November 8, 2023

Разстроен, че Моника е обядвала с бившия си приятел, Чандлър е трябвало да си излее сърцето и да преспи с героинята на Кеш.

Твърди се обаче, че Пери се е разколебал и е говорил със сценаристите, за да се откажат от сцената в пети сезон. Кеш заяви пред NBC News:

"Бяхме я репетирали и всичко останало, а после ден преди снимките пред жива публика ми казаха, че Чандлър отишъл при сценаристите и казал, че публиката никога няма да му прости, че е изневерил на Моника."

Тя каза, че ако сцената е била изпълнена по план, целият ход на "Приятели" е можел да се промени.

'Friends' guest star Lisa Cash revealed that Matthew Perry once made the writers scrap a scene in which his character, Chandler, cheated on wife Monica. https://t.co/TE3z0OcBBB — In Touch Weekly (@intouchweekly) November 6, 2023

"Това се случи с Рос и Рейчъл, но те бяха в почивка. Това нямаше да е в почивка", казва Кеш.

"Това щеше да е решение, което той щеше да вземе, докато бяха заедно."

Тя добави: "Мисля, че това наистина щеше да промени начина, по който публиката щеше да гледа на Чандлър и на цялото това нещо. Не знам дали щяха да го преживеят."

Източник: Getty Images

В крайна сметка Кеш все пак получава своя момент в сериала и вместо това се появява като стюардеса в същия епизод - The One in Vegas: Част I.

Погребението на Матю Пери се състоя миналата седмица в Лос Анджелис, като всички известни негови колеги присъстваха на церемонията от около 20 души.

54-годишният актьор почина на 28 октомври, след като бе открит безжизнен в джакузито си, но съобщените първоначалните резултати от аутопсията не са били убедителни, затова са били назначени допълнителни изследвания.