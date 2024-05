Кейт Мидълтън е "движещата сила": Дворецът Кенсингтън с информация за работата на принцесата

Д нес принцесата на Уелс е разкрита като "движещата сила" зад нов доклад, призоваващ предприятията да въведат по-благоприятни за семейството работни практики.

Нейната кралска фондация "Бизнес работна група за ранно детство" представи нов важен доклад, в който се твърди, че инвестирането в ранното детство може да генерира повече от 45,5 млрд. лири стерлинги за националната икономика всяка година.

Revealed: How Kate has been 'driving force' behind new early years project as she continues cancer treatment: Kensington Palace shares update on 'excited' Princess's work as she remains out of the public eye until she has 'green light from doctors' https://t.co/n7O8TJXwaG pic.twitter.com/X4Z5wSYt4o