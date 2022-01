Потенциално опасен астероид прелетя край Земята

П отенциално опасният астероид 7482 (1994 PC1) е прелетял на два милиона километра от Земята, съобщи ТАСС, като цитира информация на "Роскосмос".

Телескопът на Института по приложна математика на Руската академия на науките ОРИ-22 в Италия е заснел астероида.

“Asteroid 7482 (1994 PC1) flew by Earth around 4:51 p.m., according to NASA, which has been tracking the object for decades through its planetary defense systems.” https://t.co/NQUiVuvQbF