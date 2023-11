Последните 24 часа от живота на Матю Пери: Коя е мистериозната брюнетка, с която е бил на вечеря

М истериозната дама, с която Матю Пери е вечерял, разкри повече информация за живота на актьора в последните 24 часа преди смъртта му.

54-годишният актьор беше намерен мъртъв през уикенда. Той бе намерен "безжизнен" от асистента си.

EXCLUSIVE: Beauty queen Athenna Crosby claims she was spotted having lunch with 'close friend' Matthew Perry a day before his death - and he was 'happy and vibrant' https://t.co/R40uOtcc3f pic.twitter.com/68QkmcHJYK — Daily Mail US (@DailyMail) November 1, 2023

Бившата звезда от "Приятели" е имал среща с брюнетката, която е разпозната като 25-годишния модел Атина Кросби, в хотел "Бел Еър" в Лос Анджелис на 27 октомври. Други посетители на заведението разказват, че двамата са седели заедно в продължение на час и половина, преди да си тръгнат.

Източници разказват пред TMZ, че Матю до голяма степен е пренебрегнал храната си, тъй като е бил запленен от хубавата Атина.

Въпреки появилите се спекулации дали Матю и Атина са били в романтична връзка, моделът настоява, че това не е така. Тя заяви, че двамата са били просто приятели и са се запознали чрез общ приятел преди няколко месеца.

Атина разказа за последните часове на Матю и сподели, че той е бил "наистина запален по Батман" и е стигнал дотам, че се е наричал "Матман", а колата си е наричал "Батмобил".

Model Athenna Crosby Speaks Out About Final Meeting With Matthew Perry One Day Before His Death https://t.co/5tMcEF5uG6 — E! News (@enews) November 1, 2023

Въз основа на постовете на Матю, вдъхновени от Батман, някои фенове смятат, че той се е опитвал да повика за помощ през последните си дни, но тя развенча тази конспирация.

Тя заяви още че той е бил "щастливо момче през месеците, в които го е познавала", и "конспиративната теория, че е прокарвал подсъзнателни послания за безопасността си, използвайки препратката към супергероя, е далеч от истината".

Моделът и развлекателен репортер заяви в социалните мрежи, че "има честта да познава Матю лично". Атина написа и трогателно изявление след смъртта му, в което говори за това, че е "съсипана".

EXCLUSIVE: Beauty queen Athenna Crosby claims she was spotted having lunch with 'close friend' Matthew Perry a day before his death - and he was 'happy and vibrant' https://t.co/GxNSQPEtzG — World News (@worldnewstweet_) November 1, 2023

"Толкова съм съсипана от смъртта му, но чувствах, че е проява на лош вкус да говоря за това публично, тъй като вниманието не бива да е насочено към мен, а към него и неговото наследство, а той беше изключително близък човек и аз винаги съм уважавала това в нашето приятелство", написа тя.

Атина също така заяви, че звездата от "Приятели" е бил в "изключително добро настроение", когато са били заедно, а той е разговарял "ентусиазирано за нещата, които му предстоят в живота". Тя отбеляза, че той е бил "толкова щастлив и жизнен".