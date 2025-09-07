Любопитно

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Мариян Станков - Мон Дьо стартира сезон 12 "Часът на истината" с едно от най-големите имена в популярната музика у нас

М ариян Станков - Мон Дьо стартира сезон 12 "Часът на истината" с едно от най-големите имена в популярната музика у нас – Азис – символ на скандала, свободата и болката.

Интервю за човека зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност.

  • „Всичко в живота ми е било пиар“

„Всичко в личния ми живот беше пиар. Всичко, което ми се е случвало – от раждането ми в затвора до днес – може да изглежда като пиар“, казва Азис. Той подчертава, че образът му е резултат и на непрестанни идеи: „Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път.“

  • „Аз не съм лош човек“

Певецът смята за несправедливо, че често е обвиняван за „упадъка на държавата“.

„Нито пия, нито съм пушил някакви неща. Никога не съм обиждал. Аз не съм лош човек“, заявява той. Според него именно различността го поставя в центъра на скандали в общество с консервативни нагласи. А проблемите започват отдавна. Азис разказва за младостта си, когато е работел като барман в Костинброд.

“Общувах предимно с момичета и бащата на една от приятелките ми дойде и ми удари шамар, защото съм си играел с дъщеря му, тя нямала работа с такива като мен. Дойде и ме удари пред всички.”

  • Отношението на семейството

Азис говори и за първото осъждане, дошло от най-близките му: „Изведнъж майка ми започна да се държи много лошо с мен. Имало е случаи, когато идват гости и тя ме праща някъде да спя или казва да се обера. Срам я беше.“

  • „Не мога да простя, че съм се родил тук“

„Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук“, казва той. По думите му обществото остава нетолерантно: „Няма нищо по-страшно от това да живееш сред народ, който мисли, че гледайки гей парад, детето ти ще се събуди със същата сексуалност.“

  • За различността и интеграцията

Азис подчертава, че е роден „с по-тъмен цвят на кожата и с различна сексуалност“ – комбинация, която според него остава непризната: „Никога не виждам хора от ромски произход на билборди, в телевизията или заведенията. Те са капсулирани в кварталите.“ Като решение той посочва образованието: „Смесването в училище е лостът.“

  • Концертите през 2026

Въпреки напрежението между личност и общество, певецът вече е разпродал билетите за двата си концерта на 13 и 14 февруари 2026 г. „Ще покажа каквото обичат хората, но после – какво аз обичам. Искам да видя готов ли е българският народ за истинския Азис“, казва той. Амбицията му е да изгради спектакъл в духа на Мадона и Принс: „Искам да има драма.“

Цялото интервю може да гледат в YouTube канала "Храмът на историите".

