Любопитно

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Тя открехна нова страница в разговора си с Мариян Станков – Мон Дьо

14 септември 2025, 11:00
Павел Николов: Не можех да си позволя пристрастие като водещ

Павел Николов: Не можех да си позволя пристрастие като водещ

"Всичко или нищо": Съдебната битка на Меган Маркъл със сестра ѝ за клевета е решаваща
Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Какво пише в завещанието на Джорджо Армани
Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици
Журналистът Николай Кръстев пред

Журналистът Николай Кръстев пред "Телеграфно подкастът": Додик иска Сърбия да се откаже от Косово
НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс
6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър
Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

П оп-фолк певицата Анелия открехна нова страница в разговора си с Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста „Храмът на историите“. За първи път тя говори за катастрофата, белязала живота ѝ и този на дъщеря ѝ, за прошката като спасение, и за трудните избори, които е взимала по пътя си.

  • Катастрофата, която променя всичко

Случаят е от миналата година. Aвтомобилът на певицата и шофьора ѝ се блъска в кола с младо семейство. В този миг, казва Анелия, светът се свива до едно-единствено нещо – дъщеря ѝ.

„Всяка секунда, в която виждах, че е добре, беше безценна. Животът е най-важното.“

Инцидентът оставя дълбок отпечатък.

„Това ме постави на колене“; признава тя. Певицата дълго мълчи за случилото се, защото емоционалната тежест е непосилна, а същевременно се чувства нападната от хора, които не познават обстоятелствата.

„Вечер заспивам спокойно, когато знам, че съм смирена и не съм наранила никого съзнателно“.

Днес гледа на преживяното като на урок. „Благодаря на Бог, че всички са добре“. И добавя – „прошката е не просто жест, а здраве“.

  • Да носиш музиката като съдба

Животът на Анелия не е лишен от удари още от ранна възраст. Когато е на 15 години губи баща си – събитие, което отключва неочаквана сила.

„Завърших училище с инструмент. Но тогава изведнъж пропях. Може би заради неговата енергия е в мен.“

Така започва пътят, който я води на сцената. Етикетите не я плашат, дори когато публиката слуша нейната музика, но го рядко признава.

„Винаги съм усещала уважение и че съм различна.“

  • Любовта и изборите

Зад сцената остава личният живот – със своите загуби и откази. Последната ѝ връзка приключва заради различия, свързани с деца.

„Не бях готова за второ дете. Смятам, че трябва да бъдеш честен – да кажеш: аз не мога да ти дам това.“

За нея любовта сама по себе си не е достатъчна, ако липсва споделяне.

„Редно е човек да бъде искрен, дори да му коства раздяла.“

И в музиката, и в живота, Анелия върви с ясното съзнание, че силата и уязвимостта вървят ръка за ръка. А прошката – към себе си и към другите – остава нейното най-силно оръжие.

Източник: NOVA    
Мон Дьо Анелия
Последвайте ни

По темата

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"

14 септември: Победа, която се превръща в капан – Наполеон влиза в Москва

14 септември: Победа, която се превръща в капан – Наполеон влиза в Москва

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

pariteni.bg
ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 1 ден
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

България Преди 1 час

По думите на премиера това правителство е сериозен тест, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

Пожарът в Природен парк "Рилски манастир": 900 декара продължават да горят

България Преди 2 часа

Огънят е локализиран от три страни

Педагожката Мартина Луканова напусна първа “Игри на волята” 7

Педагожката Мартина Луканова напусна първа “Игри на волята” 7

Любопитно Преди 4 часа

Тя даде ексклузивно интервю в официалния подкаст “След Игрите”

Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.

Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.

Свят Преди 4 часа

Това заяви министърът на отбраната Денис Шмигал

Забравете за умората: 3 упражнения, които ще ви дадат прилив на енергия за целия ден

Забравете за умората: 3 упражнения, които ще ви дадат прилив на енергия за целия ден

Любопитно Преди 4 часа

Кросфитът се превърна в една от най-актуалните тенденции във фитнес света и не е чудно защо

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Свят Преди 5 часа

Криминални банди примамват хора от България и Румъния с фалшиви договори за работа в Германия

Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

,

Каракас осъди САЩ за задържането на риболовен кораб във венецуелски води

Свят Преди 13 часа

Кораб с девет рибари на борда е бил „незаконно и враждебно“ задържан

,

Руски дрон е нарушил въздушното пространство на Румъния

Свят Преди 14 часа

Това съобщи румънското министерство на отбраната

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Любопитно Преди 14 часа

Кой плод може да помогне на здравето ви четете в следващите редове

,

Експлозия по жп линия в Русия уби двама

Свят Преди 14 часа

Експлозията е забавила най-малко 10 влака, пътуващи към и от южна Русия

.

Рубио: Руски дронове в Полша са „неприемливи“

Свят Преди 14 часа

„Въпросът е дали дроновете са били насочени конкретно към Полша"

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Свят Преди 16 часа

Групата нападатели успяла да избяга преди пристигането на полицията

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

България Преди 16 часа

След острите критики на опозицията при внасянето на мотивите, отговорът на управляващите не закъсня

.

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

Свят Преди 16 часа

Ван ще проведе серия от разговори, свързани със застоя в преговорите за мир в Украйна

Снимката е илюстративна

Експлозия в бар в Мадрид, ранени са 21 души

Свят Преди 17 часа

Издирват се хора, затрупани под отломките

Всичко от днес

От мрежата

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg
1

Кои животни ще оцелеят след "края на света"

sinoptik.bg

Грабвайте куфарите! Тези държави ще ви платят, за да живеете в тях

Edna.bg

Анелия : "Не бях готова за второ дете"

Edna.bg

Александър Димитров застава начело на България

Gong.bg

Бивш вратар на Лудогорец спаси "паненка" на Меси при разгром над Интер Маями (видео)

Gong.bg

Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата

Nova.bg

Борисов: "Възраждане" протестират срещу европейския ни път

Nova.bg