Изчезна подводният автомобил, който изучаваше "ледника на Страшния съд"

П одводен автомобил е изчезнал безследно, докато е проучвал под "ледника на Страшния съд" в Антарктида.

23-метровото безпилотно подводно превозно средство (AUV), наречено Ран, е било на мисия за проучване на ледника Твейтс, когато е изчезнало този уикенд.

Ран е едно от само трите подобни превозни средства в света, съдържащо технология и сензори, които му позволяват да измерва и документира водните условия под ледника за дълъг период от време, и се оценява на около 3,6 млн. долара.

"Това беше вторият път, когато взехме Ран на ледника Твейтс, за да документираме района под леда. Благодарение на Ран станахме първите изследователи в света, които влязоха в Твейтс през 2019 г., а по време на настоящата експедиция отново посетихме същия район. Дори да виждате топенето и движенията в леда от сателитните данни, от Ran получаваме близки планове на долната страна на леда и информация за това кои точно механизми стоят зад топенето", казва в изявление Анна Волин, професор по океанография в Университета в Гьотеборг и член на изследователския екип.

Ледникът Твейтс, който е част от Западноантарктическия леден щит (ЗАЩ), е най-широкият ледник на Земята и има площ от около 74 000 квадратни мили, по-голяма от щата Флорида и два пъти по-голяма от щата Мейн. Понякога Твейтс е известен и като ледника на Деня на Страшния съд поради въздействието, което би имал върху нивото на световния океан, ако се разтопи напълно. Смята се, че ако ледникът се срути напълно, морското равнище ще се повиши средно с 25 инча (63,5 сантиметра-бел.ред.).

Съществуват и опасения, че срутването на Твейтс може да предизвика верижна реакция на други ледници в същия район, което е възможно да доведе до покачване на морското равнище в световен мащаб с няколко метра.

"Покачване на морското равнище с няколко метра би заляло много от големите градове в света - включително Шанхай, Ню Йорк, Маями, Токио и Мумбай. То би обхванало и огромни площи земя в крайбрежните райони и до голяма степен би погълнало ниско разположени островни държави като Кирибати, Тувалу и Малдивите", пише Ела Гилбърт, постдокторант по наука за климата в Университета в Рединг, Великобритания, в статия за Conversation през 2021 г.

Понастоящем Твейтс вече е отговорен за около 4% от глобалното покачване на морското равнище, тъй като всяка година губи нетно около 50 млрд. тона лед, а от 2000 г. насам е загубил около 1000 млрд. тона.

Ран изследва ледници като Твейтс по време на гмуркания под леда, чиято дебелина може да достигне между 650 (198,12 метра) и 1640 фута (499,87200 метра). Обикновено Ран не е в постоянен контакт с изследователския кораб - южнокорейския ледоразбивач RV/IB Araon - на повърхността, като вместо това има предварително програмиран маршрут и навигира пътя му обратно към повърхността на океана. Преди това Ран се е гмуркал под Твейтс няколко пъти, но този път нещо се объркало и Ран не се появил на повърхността, когато трябвало. Търсенето с помощта на акустично оборудване за търсене, хеликоптери и безпилотни летателни апарати е неуспешно и Ран остава изгубен под леда.

