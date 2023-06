Разходка в "корема на звяра": Вълшебната пещера "Анаконда"

Н ай-големият ледник в Исландия може да се види в националния парк "Ватнайокул", а в него дебне един интересен вид „змия“ - ледена пещера. Мястото е известно като „Ледената пещера Анаконда“ заради дългата и криволичеща форма, която наподобява тази на най-дългите змии в света. Известна е още като „Кристалната ледена пещера“ заради гладкия, син лед, който изглежда сякаш производство на фирмата за ментови бонбони Fox’s Glacier Mint.

Ледниковите пещери получават своето уникално синьо оцветяване заради плътността на леда. Въздухът е изтласкан от него, но това обикновено кара леда да изглежда бял, а не син.

„Това всъщност е резултат от процес, който отнема стотици години. Снежинките, падат, биват притискани и след това повторно кристализират, като се превръщат в лед. По време на процеса въздушните мехурчета, уловени в леда, ще бъдат изтласкани навън от годините притискане“, обясняват от „Арктик адвенчърс“, които организират преходи в ледниците и обиколки на ледени пещери в Национален парк "Ватнайокул".

„Когато едно парче лед е с много голяма плътност и няма въздух в него това позволява на светлината да преминава по-дълбоко в него. Колкото по-дълбоко преминава, толкова повече се губят червените спектри и това кара леда да изглежда син. Ето защо ледникът в Исландия има този магически оттенък на синьото.

Follow @itsmattgriffith An Ice Cave at the Vatnajökull glacier. This Cave is called Anaconda. Photo Credit: @martinbisof #icecave #iceland #nature #travel #photo #glacier #photography pic.twitter.com/PwOXCy7oOp

Синьото може да е по-ярко на таваните на пещерите, тъй като светлината минава първо през тях, създавайки илюзията, че ледът свети. Понякога ледът се среща със сиви, бели и черни отлагания от вулканична пепел, създавайки сложни и вплетени цветови комбинации, които се вият по ръбовете на тунелите дълбоко в ледника.

Който и прякор да предпочитате за пещерата в Исландия, криволичещият тунел е пример за ледникова пещера. Те се различават от истинските ледени пещери (скални пещери, съдържащи много лед), защото се образуват, когато ледът се топи, създавайки водни пътища, които издълбават гладки тунели.

Ето защо ледниковите пещери като виещата се „Анаконда“ имат толкова невероятно гладки ръбове. С помощта на местни авантюристи можете да се разходите направо в „корема на звяра“.

Check out Doug Steakley's photo submission, “Anaconda Ice Cave” from our 2022 Great Outdoors photo contest. #OPHGreatOutdoors2022



Enter before the contest ends in THREE DAYS on February 7: https://t.co/2E5wLdr3te pic.twitter.com/9QZsmiZevl