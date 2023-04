Удължаването на човешкия живот: Все по-близо ли сме?

С ам Алтман, главен изпълнителен директор на OpenAI, наскоро инвестира 180 милиона щатски долара в Retro Biosciences – компания, която се стреми да удължи продължителността на човешкия живот с поне 10 години.

Един от начините, по който планира да постигне това, е чрез „подмладяване“ на кръвта. Тази идея се основава на проучвания, които с опити установяват, че стари мишки показват признаци на подмладяване, когато им се влива кръв от млади мишки.

Алтман не е единственият предприемач от Силиконовата долина, който подкрепя усилията за удължаване на живота. Съоснователят на PayPal Питър Тийл, основателят на Amazon Джеф Безос и съоснователят на Google Лари Пейдж наляха милиони в проекти, които биха могли дълбоко да повлияят на начина, по който живеем живота си.

Първият повдигнат въпрос е научен: могат ли тези технологии да работят? На този фронт журито все още не е ясно и има основания както за оптимизъм, така и за скептицизъм.

Вторият въпрос е също толкова важен: дори ако удължаването на живота е възможно, ще бъде ли етично?

Обясняваме защо някои често срещани етични аргументи срещу удължаването на живота не са толкова солидни, колкото може да изглеждат – и предлагаме друго, донякъде пренебрегнато обяснение защо опитът да живееш вечно може да не си струва.

Струва ли си, ако все пак умреш?

Може да се твърди, че удължаването на живота просто отблъсква неизбежното: че ще умрем. Проблемът с този възглед обаче е, че всеки спасен живот ще бъде спасен само временно.

Удължаването на живота с 10 години е като спасяването удавник, само за да умре при пътнотранспортно произшествие 10 години по-късно. Въпреки че може да сме тъжни за евентуалната им смърт, все пак ще се радваме, че сме ги спасили.

Същото важи и за конвенционалната медицина. Ако лекар излекува пневмонията на пациент, той в крайна сметка ще умре от нещо друго, но това не означава, че лекарят или пациентът ще съжаляват, че се е излекувал.

Също така си струва да разгледаме по-продължително време изследванията за удължаване на живота.

В най-оптимистичните сценарии, представени от експерти, дори скромните краткосрочни печалби биха могли да помогнат на хората да добавят години към живота си, тъй като ползите от всяка интервенция могат да се увеличават. Например, всяка допълнителна година живот би увеличила вероятността да оцелеете до следващия голям пробив.

Струва ли си, ако безсмъртието може да стане скучно?

Мнозина се противопоставят на удължаването на живота по етични причини, като казват, че не биха използвали тези технологии. Защо някой може да се противопостави?

Едно притеснение е, че много дългият живот може да е нежелан. Философът Бърнард Уилямс казва, че животът става ценен чрез задоволяването на това, което той нарича "категорични желания": желанията, които ни дават причина да искаме да живеем.

Уилямс очаква тези желания да са свързани с големи житейски проекти, като отглеждане на дете или писане на роман. Той се притеснява, че при достатъчно дълъг живот ще останем без такива проекти. Ако е така, безсмъртието ще стане досадно.

Не е ясно дали Уилямс е прав. Някои философи посочват, че човешките спомени са погрешни и определени желания могат да се появят отново, когато забравим предишните си преживявания.

Други подчертават, че нашите категорични желания се развиват, докато житейският ни опит променя интересите ни - и може да продължи да го прави в течение на много дълъг живот.

И в двата случая нашите категорични желания, а оттам и причината ни да живеем, няма да се изчерпят в един много дълъг живот.

Дори и безсмъртието да стане досадно, това няма да се счита за скромно удължаване на живота. Мнозина биха казали, че 80 години не са достатъчно време за изследване на потенциала ни. Лично ние бихме приветствали още 20 или дори 50 години, за да напишем роман или да започнем нова кариера.

