Завръщане от смъртта: Интересът към криониката расте в Азия

Н адеждата за завръщане от смъртта винаги е съществувала, а сега се засилва още повече със съвременните криогенни технологии, пише сингапурското издание Си Ен Ей.

Криониката е процес на дълбоко замразяване на телата и мозъците на починали хора, с надеждата някой ден те да бъдат съживени.

Организациите, предлагащи подобни услуги, и броят на членовете им се увеличават, като тенденцията е особено видима в Азия на фона на повишаването на доходите и застаряването на населението.

