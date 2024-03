"Плачех всяка нощ": Кристина Апългейт си спомни за битката си с рака на гърдата

К ристина Апългейт иска да сподели всичко за опита си с рака на гърдата - и доброто, и лошото.

По време на разговора си с Дакс Шепърд в последния епизод на подкаста Armchair Expert 52-годишната Апългейт изрази съжалението си, че не е била открита и честна за чувствата си след поставянето на диагнозата и двойната мастектомия през 2008 г.

"Научих този урок по трудния начин, защото през 2008 г., когато имах рак на гърдата на 36 години, бях доброто момиче, което говори за "О, обичам новите си гърди", които са целите в белези и с.... Какво си мислех?", казва тя.

"Първото ми интервю беше с Робин Робъртс, когато имах рак, и аз седях там и лъжех за това как се чувствам", продължи Апългейт.

Актрисата от "Женени с деца" каза, че след интервюто е станала и "буквално се е блъскала в стената" и е започнала да ридае, "защото това било лъжа".

"Всичко, което казвах, беше чудовищна лъжа. Опитвах се да убедя себе си в нещо и мисля, че това не беше от полза за никого", каза тя.

