„Толкова се гордея с нея“: Бившият съпруг на Кристина Апългейт е щастлив заради появата ѝ на "Еми"

К ристина Апългейт винаги ще има фен в лицето на бившия си съпруг Джонатън Шаех.

След като 52-годишната актриса присъства на наградите "Еми" за 2023 г. в понеделник като номиниран и водещ, Шахех сподели колко се гордее с нея в X, известен преди като Twitter.

Christina Applegate receives standing ovation as she takes the stage with a bedazzled cane at the 2023 Emmy Awards following her MS diagnosis. https://t.co/LJ3KtcvVD6 — Entertainment Weekly (@EW) January 16, 2024

„Тя танцува на премиерата на Бродуей със счупен крак! Победи рака! Тя е най-коравото човешко същество, което съм срещал!", написа той, като публикува история за нейните овации на събитието.

She danced opening night on broadway on a broken foot! Beat cancer! She’s the toughest human being I’ve ever met! Fuck MS!

So proud of her! Go Christina! https://t.co/V5J02f2bkc — John-a-thon Schaech (@JohnSchaech) January 16, 2024

Актьорът беше женен за Апългейт от 2001 до 2007 г. Той сподели видеоклип на Апългейт в нейната кадифена рокля, като написа: „Толкова се гордеем с теб, Кристина“.

На събитието Апългейт беше номинирана за изключителна главна женска роля в комедиен сериал за ролята си в "Dead to Me". Наградата отиде при Куинта Брънсън, а Апългейт изпълни двойно задължение, тъй като имаше роля и в обявяването на номинираните.

Christina Applegate’s ex-husband ‘so proud’ of her Emmys appearance: ‘Toughest human being I’ve ever met’ https://t.co/Ad2cZDIeGu pic.twitter.com/4APBlHX5Lx — New York Post (@nypost) January 17, 2024

Докато тя вървеше към подиума с водещия Антъни Андерсън, публиката стана, карайки Апългейт да каже:

„Благодаря ви много! О, Боже мой! Напълно ме засрамвате заради моето увреждане, като се изправихте на крака."